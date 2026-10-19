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Akrep Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki geriye yürüyen Venüs ile Plüton'un karesi öğleye doğru ev ve aile baskısını baş ve ense çevresini sıkıştırabilir; kısa bir sessizlik ve yavaş nefes basıncı hafifletir. Onuncu evdeki Mars sabaha karşı Ay'la karşılaştığında iş yükü yüzünden uykun bölünebilir. Saat ilerlemeden önce Ay ve Satürn arasındaki sekstil altıncı evinde sağlık rutinini düzene sokmana yardım ediyor. Merkür akşam burcunda kare yaptığı için zihin hızlanabilir, telefonu uzağa bırakıp sıcak su ya da adaçayı iç. Kısa yürüyüşler, düzenli öğünler ve bol su da seni dengeler. Şakaklarına ve alnına parmak uçlarıyla yumuşak dairesel hareketler yapmak baş çevresini rahatlatır. Gözlerini ara ara ekrandan ayırmak ve sabit bir uyku saati tutmak da faydalı. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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