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Akrep Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ev ve aile evinde Plüton'la kavuşan Ay iç gerginliği baş ve boyun çevrene yansıtabilir; burcundaki retro Venüs'le kurduğu kare ise duygusal yorgunluğu bedeninde hissettirebilir. Birkaç dakikalık sessizlik ve derin nefes bu basıncı hafifletir. Sekizinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni uykuda hafif bir dalgalanma getirebilir, akşam telefonu uzağa bırakmak uykunu korur. Su ve düzenli öğünlerle bedenini destekle. Sabahki Neptün sekstili için güne kısa bir esneme ile başlamak güzel olur. Boynuna ılık bir havlu koymak da gevşemene yardım eder. Alnına ve şakaklarına hafif bir masaj yapmak baş çevresindeki basıncı azaltır. Akşam yemeğini erken yemek uykunu derinleştirir. Ekrandan gözlerini ara sıra dinlendir. Hafta başına hazırlık için uyku saatini sabit tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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