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Akrep Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyer evindeki Mars hırsını ve gerginliğini yükseltiyor; altıncı evdeki Satürn'le öğle saatlerindeki üçgeni iş disiplinini destekliyor, ama yoğun bir günün sonunda böbrek ve bel bölgende yorgunluk hissedebilirsin. Gün içinde düzenli su içmek ve tuzlu atıştırmalıkları azaltmak bu bölgeyi rahatlatır. Soğuk havada beline sıcak tutacak bir kat giymek de iyi gelir. Üçüncü evinden geçen Ay sürekli telefon ve mesaj trafiğiyle boyun gerginliği yaratabilir, kısa aralarla boynunu ger. Burcundaki Venüs retrosu duygusal yorgunluğu bedene taşıyabilir, akşam sakin bir saat geçirmek yeterli. Işıkları kısıp ekran süreni azaltmak uykuya yardımcı olur. Gün sonunda sıcak bir bitki çayı içmek de gevşemene yardım eder. Belini sıcak bir havluyla ısıtmak gerginliği hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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