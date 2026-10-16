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Akrep Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, üçüncü evinden geçen Ay telefon, mesaj ve kısa görüşme trafiğini artırıyor; altıncı evindeki Satürn'e öğlenin ardından açılan kare uzun süre aynı pozisyonda yazı yazmaktan el, bilek ve parmaklarda yorgunluk yaratabilir. Her saat başı ellerini açıp kapatmak ve bileklerini çevirmek bu yükü azaltır. Akrep'te geri giden Venüs duygusal yorgunluğu bedene yansıtabilir, akşamı yalnız ve sessiz geçirmek iyi gelir. Merkür retrosu yaklaşırken zihnin hızlanabilir, uyumadan önce telefonu uzağa bırakmak uykunu korur. Yeterli su içmeyi unutma ve öğünlerini düzenli ye. Parmak uçlarını ılık suya tutmak ya da hafif bir el masajı yapmak gevşemeni sağlar. Omuz ve ense bölgesini de esnet. Gün içinde kısa bir yürüyüşle gözlerini ekrandan dinlendir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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