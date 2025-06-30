1 Temmuz Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün içinde bir yerlerde gizlenen stres, dış dünyaya kendini gösterebilir. Eğer çeneni sıkıyorsan, başın ağrıyorsa ya da boyun bölgende bir tutulma hissediyorsan, bedenin sana bir mesaj gönderiyor olabilir. Bu mesaj belki de 'Gülümse ve gevşe' şeklinde bir hatırlatma olabilir.

Biraz hafif müzik, belki de çiçek kokuları ve zarif, yumuşak dokunuşlar ruhunu yatıştırabilir. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan sıcak çay eşliğinde sevdiğin bir müziği dinle veya belki de evini çiçeklerle süsle. Unutma ki stresle başa çıkmak için her zaman bir yol vardır ve bu yolu bulmak için kendine biraz zaman ayırman gerekebilir.

Tabii şunu da unutma: Şifa, genellikle en beklenmedik yerlerden, en gizli köşelerden gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…