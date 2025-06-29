30 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün derinlerde saklanan ve belki de uzun zamandır farkında olmadığın duygularının yüzeye çıkabileceği bir gün olabilir. Belki de bu duygusal dalgalanma, cilt döküntüleri, bağışıklık sisteminde hassasiyet ya da hormonal dalgalanmalar şeklinde fiziksel belirtilerle kendini gösterebilir. Bu durumda, iç sesine kulak ver ve onu ciddiye al.

Satürn'ün retrosu, bu dönemde hem fiziksel hem de ruhsal bir detoks yapman için sana bir çağrıda bulunuyor. Kendini daha iyi hissetmek ve bu dönemi en az hasarla atlatmak için, duygularını ifade etmekten çekinme. Belki bir günlük tutmayı düşünebilirsin, belki de duygularını bir arkadaşına anlatmayı tercih edebilirsin. Unutma ki bazen ağlamak ve duygularını serbest bırakmak da bir tedavi yöntemidir.

Biraz zorlu geçebilecek bu dönemde, kendine iyi bakmayı unutma ve duygularını bastırmak yerine onları kabul et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…