24 Haziran Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün biraz sağlığından, biraz da bedeninin derinlerinde sakladığı sırlardan bahsetmek istiyoruz. Kendini biraz daha tanıma ve bedeninle daha iyi bir ilişki kurma zamanı geldi.

Özellikle cinsel sağlık konusunda bugün biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Kendini nasıl hissettiğini, bedeninin hangi sinyalleri verdiğini anlamak için biraz zaman ayır. Bu arada bağırsak ve karın bölgenizdeki rahatsızlıklarınızı da göz ardı etme. Belki de bir doktora görünmek iyi bir fikir olabilir.

Unutma ki şifa, gizli olanın yüzeye çıktığı zaman gelir. Kendini dinlemek, bedeninin verdiği sinyalleri anlamak ve gerektiğinde harekete geçmek, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…