21 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz derinlere dalmamız gerekiyor gibi görünüyor. Bir süredir içinde tuttuğun bir öfke ya da geçmişe dair bir suçluluk hissi, bedeninin belirli bölgelerinde kendini gösteriyor olabilir. Bu enerji, belki de en beklenmedik yerlerde, pelvik bölgen, alt karın, hatta sindirim ve üreme sisteminde bile hissediliyor olabilir.

Biliyorum, bu durum sana biraz karmaşık ve belki de biraz korkutucu gelebilir. Ancak bugün seninle paylaşmak istediğim en önemli mesaj, bedenini suçlamaman gerektiği. Evet, belki de bu enerjileri taşıyor olabilir, belki de bu durum seni biraz rahatsız ediyor olabilir. Ancak unutma ki, bedenin sadece seninle konuşmaya çalışıyor. Onunla savaşmak yerine, onu dinlemeyi dene.

Bedeninle bu derin ve samimi iletişimi kurmak, belki de bugüne kadar hiç denemediğin bir şey olabilir. Emin ol, bu deneyim senin için oldukça öğretici ve sağlığın için dönüştürücü olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…