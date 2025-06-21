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22 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Haziran Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seninle biraz detoks ve sadeleşme üzerine konuşmak istiyoruz. Bugün detoks yapmana gerek yok ama biraz sadeleşmek, hafiflemek senin için harika olabilir... Çünkü biliyoruz ki sürekli bir bilgi bombardımanı, ilerleme çabası ve hareket halindesin. Hayata dair planlar, projeler, toplantılar derken üzerine düşen tonlarca sorumluluktan yoruldun. Hatta tüm bunlar bedenini, ruhunu sıkıştırıyor olabilir.

İşte bu yüzden sözlerimize kulak vermeli ve biraz durmalısın! Bugün belki de telefonunu sessize almanın, bildirimleri bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Takvim uygulamanı kapat, bir süreliğine planları, toplantıları unut. Kendine biraz vakit ayır, su iç, esne, doğaya çık. Belki bir parkta uzun bir yürüyüş, belki deniz kenarında hafif bir koşu...

Hatta belki de evde minik bir temizlik hareketi bile seni canlandırabilir. Eski eşyaları atmak, düzenlemek, yerlerini değiştirmek tazelenmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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