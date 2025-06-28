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29 Haziran Pazar Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Haziran Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seni biraz uykusuzluk veya sinirsel gerginlikle baş başa bırakabilecek bir zihinsel derinliğin içine dalabilirsin. Biliyorum, bu durum biraz sıkıcı gelebilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafifletebilecek birkaç önerim var. Bugün, dijital uyarılardan olabildiğince uzak durmayı denemelisin. Evet, evet, biliyorum, bu çağda dijitalden uzak durmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ancak en azından bir süreliğine telefonunu, bilgisayarını bir kenara bırakmayı dene. Çünkü bugün ayakların, sinir sistemin ve dolaşım sistemin biraz daha hassas olabilir.

Bir diğer önemli nokta ise, fikirlerini içinde tutmaman. Bu, hem senin için hem de çevren için son derece önemli. Fikirlerini yazıya dök, aktar, paylaş. Kendi iç dünyanın zenginliklerini dışarıya çıkarmanın zamanı geldi. Belki bir blog yazısı, belki bir şarkı sözü, belki de bir şiir... Kim bilir? Kendi iç sesini dinle ve onunla uyumlu bir şekilde hareket et. Bu, hem senin için hem de çevren için son derece faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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