25 Haziran Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bu Yeni Ay döneminde belki de biraz dalgalarla boğuşman gerekebilir. Ruhunda bir değişim rüzgarı esiyor ve bu durum, ne yazık ki, fiziksel olarak yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir.

Özellikle bugün, enerjini dengede tutmak için dinlenmeye ve beslenmeye özen göster. Belki biraz daha fazla uyumak, belki biraz daha sağlıklı yiyecekler tüketmek ve kendine daha zaman ayırmak harika adımlar olabilir.

Ayrıca bu geçiş döneminde sosyalleşmeyi, hayata karışmayı da unutma. Sana dertlerini unutturacak kişilerle birlikte kaliteli vakit geçirmek adeta şifalı olabilir. İçsel değişimini desteklemek adına bedenine ve sağlığına odaklan. Belki yeni bir yeme düzeni ve egzersiz takvimi de enerjini yerine getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…