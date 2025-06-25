26 Haziran Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Özellikle zihinsel enerjin tavan yapacak, Merkür'den aldığın enerji ile harekete geçmek isteyeceksin. İşte bu hareket kimi zaman bedensel olabileceği gibi kimi zaman da zihinsel olabilir.

Bedensel anlamda kendini yormanı sağlayacak ve enerjini doya doya kullanmanı sağlayacak aktivitelere yönel. Gün masa başında ya da çalışarak geçirme. Mutlaka egzersizlere, bir yürüyüşe, bisiklete binmeye ya da eğlenmeye zaman ayır.

Öte yandan zihinsel enerjin ile hayatı yönetmeye ve şifalanmaya odaklan. Varsa kronik hastalıklardan bile kurtulmanı sağlayacak bu süreçte, iyi olmaya odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…