27 Haziran Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyor olabilirsin. Mars'ın etkisiyle adeta bir süper kahraman gibi hissetmen mümkün. Ancak Güneş'in enerjisini de göz ardı etmemelisin bugün ve tüm bu enerjine rağmen dengeli hareket etmelisin.

Özellikle bel ve sırt bölgen bugün biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle ağır yük kaldırmaktan kaçınmalı, belini korumak için bel destekli kıyafetler tercih etmeli ve belini zorlayacak hareketlerden kaçınmalısın.

Mars'ın enerjisiyle gün boyu hareket halinde olabilirsin ama dinlenmeyi de ihmal etme! Sağlıklı bir beden ve dengeli bir ruh hali, hayatın tüm zorluklarına karşı sizi güçlü kılar. Sen de enerjini doğru kullan ve gününü en iyi şekilde geçir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…