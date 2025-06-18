Zihinsel Rahatsızlıkları Buz Kıracağıyla Tedavi Etmeye Kalkışan Doktor: Walter Freeman
Bazen bir doktor sadece iyilik yapmak ister… Ama işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Walter Freeman da zihinsel hastalıklara çare olmak istedi ama yöntemi tam bir felakete dönüştü. Yüzlerce kişi onun 'tedavi' denemeleriyle ya hayatını kaybetti ya da bir daha toparlanamadı. Bugün lobotomi denince akla ilk gelen isimse ne yazık ki hala o.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1895’te Philadelphia’da doğan Walter Jackson Freeman II, köklü bir doktor ailesinden geliyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki lobotomi neydi ve neden bu kadar tehlikeliydi?
Freeman’ın en bilinen hastalarından biri, ABD Başkanı John F. Kennedy’nin kız kardeşi Rosemary Kennedy’ydi.
Freeman’ın uyguladığı lobotomiler toplamda 3.500’ü geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın