Zihinsel Rahatsızlıkları Buz Kıracağıyla Tedavi Etmeye Kalkışan Doktor: Walter Freeman

Lobotomi, beyin dokusuna müdahale ederek hastaların ruhsal belirtilerini hafifletmeyi amaçlayan bir cerrahi işlemdi. Başlangıçta kafatası delinerek yapılan bu işlem, zamanla Freeman’ın geliştirdiği 'transorbital lobotomi'ye evrildi. 1946’dan itibaren Freeman, bu işlemi hastanın göz çukurundan buz kıracağı benzeri bir aletle yapmaya başladı.

Anestezi bile kullanılmıyor, hastalar elektrik şoklarıyla bayıltılıyordu. Saniyeler süren bu işlem sırasında, beynin ön bölgesi adeta parçalanıyordu. Freeman, bu tekniği 'kolay ve hızlı bir çözüm' olarak tanıtmak için ülke çapında seyahat etti. Basına verdiği pozlar, gösteriler eşliğinde yapılan operasyonlar, onu medyanın ilgi odağı haline getirdi. Ancak aynı dönemde, pek çok hasta ya öldü ya da kalıcı hasar aldı.