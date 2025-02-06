Zeliha Turanbayburt Kimdir? Ferdi Tayfur'un İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt'un Son Hali!
Zeliha Turanbayburt Kimdir? Ferdi Tayfur'un İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt'un Son Hali!
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur'un tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberinin ardından ailesi dikkatleri üzerine çekti. Tayfur'un 3 milyar TL'lik mirası ve vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, resmi nikahlı tek eşi olan Zeliha Turanbayburt da yıllar sonra ortaya çıktı. Peki, Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt kimdir? Zeliha Turanbayburt ile Ferdi Tayfur ne zaman evlendi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ferdi Tayfur'un Eşi Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeliha Turanbayburt Kimdir?
Yıllardır magazin gündeminden uzak duran Zeliha Turanbayburt, vasiyet tartışmalarından ve Ferdi Tayfur'un evlatları ile arasındaki ailevi sorunlardan uzak kalıyordu.
Ferdi Tayfur, Zeliha Turanbayburt'a Mirasından Ne Bıraktı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın