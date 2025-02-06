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Zeliha Turanbayburt Kimdir? Ferdi Tayfur'un İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt'un Son Hali!

Zeliha Turanbayburt Kimdir? Ferdi Tayfur'un İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt'un Son Hali!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 22:20

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Tayfur'un tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberinin ardından ailesi dikkatleri üzerine çekti. Tayfur'un 3 milyar TL'lik mirası ve vasiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, resmi nikahlı tek eşi olan Zeliha Turanbayburt da yıllar sonra ortaya çıktı. Peki, Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Turanbayburt kimdir? Zeliha Turanbayburt ile Ferdi Tayfur ne zaman evlendi? 

İşte, detaylar...

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Ferdi Tayfur'un Eşi Kimdir?

Ferdi Tayfur'un Eşi Kimdir?

Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi nikahlı eşidir.

Zeliha Turanbayburt Kimdir?

Zeliha Turanbayburt Kimdir?

Zeliha Turanbayburt ve Ferdi Tayfur, 1974 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı dünyaya geldi. Ancak Zeliha ve Ferdi Turanbayburt çiftinin evliliği sadece 2 yıl sürdü. 

1976 yılında boşanan Zeliha ve Ferdi Tayfur çifti, 2010 yılında yeniden bir araya geldi. Ferdi Tayfur, o günlerde 'Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum' diyerek Zeliha Hanım ile barıştığını duyurdu. İkili, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybettiği 2 Ocak 2025 tarihine kadar Marmaris'teki evlerinde birlikte yaşadılar.

Yıllardır magazin gündeminden uzak duran Zeliha Turanbayburt, vasiyet tartışmalarından ve Ferdi Tayfur'un evlatları ile arasındaki ailevi sorunlardan uzak kalıyordu.

Yıllardır magazin gündeminden uzak duran Zeliha Turanbayburt, vasiyet tartışmalarından ve Ferdi Tayfur'un evlatları ile arasındaki ailevi sorunlardan uzak kalıyordu.

Zeliha Turanbayburt, Muğla’nın Marmaris ilçesinde görülmeye başlayan vasiyet davası sürecinde ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur, Zeliha Turanbayburt'a Mirasından Ne Bıraktı?

Ferdi Tayfur, Zeliha Turanbayburt'a Mirasından Ne Bıraktı?

Ferdi Tayfur'un tüm beste, müzik ve telifli eserlerinin hakları Zeliha Turanbayburt'a kaldı. Zeliha Hanım, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yasal olarak devam eden evliliğinin yanı sıra vakıflara bağışlanan mal varlığı hakkında da açıklamada bulundu. Zeliha Turanbayburt, gazetecilerin sorusunu yanıtlarken yaptığı açıklamada;

'Ferdi Bey sohbetlerimizde mirasını hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyordu. Dolayısıyla belirli şeylerini Türk Silahlı Kuvvetlerine, Darüşşafakaya ve LÖSEV’e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı. Saygı duyuyoruz, gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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