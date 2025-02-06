Zeliha Turanbayburt Kimdir? Ferdi Tayfur'un İlk ve Tek Resmi Nikahlı Eşi Zeliha Turanbayburt'un Son Hali!

Zeliha Turanbayburt ve Ferdi Tayfur, 1974 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı dünyaya geldi. Ancak Zeliha ve Ferdi Turanbayburt çiftinin evliliği sadece 2 yıl sürdü.

1976 yılında boşanan Zeliha ve Ferdi Tayfur çifti, 2010 yılında yeniden bir araya geldi. Ferdi Tayfur, o günlerde 'Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum' diyerek Zeliha Hanım ile barıştığını duyurdu. İkili, Ferdi Tayfur'un hayatını kaybettiği 2 Ocak 2025 tarihine kadar Marmaris'teki evlerinde birlikte yaşadılar.