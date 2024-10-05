Yolun Ortasında Bulduğu Güvercini Hayata Döndüren Motor Sürücüsü İnce Düşüncesiyle Alkışları Topladı

@ibrahimok07 ve @merdoyucell adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten motosiklet sürücüleri, yolun ortasında bir güvercin fark etmeleri sonucu güzel anlara vesile oldular. İkili güvercini bulduklarında halsiz olduğunu anladı ve aslında boğazında yemek kaldığını fark etti.
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Tatlı kuşun boğazında kalan yemeği çıkardılar ardından ise su içirdiler.
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Bir süre sonra kendine gelen güvercin sayelerinde hayata döndü.
İşte o anlar 👇
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