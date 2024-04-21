Yolda Önünü Kesip Para İsteyen İki Kişi Ölümüne Yol Açtı: Sait Duru'dan 97 Gün Sonra Acı Haber!
Yolda Önünü Kesip Para İsteyen İki Kişi Ölümüne Yol Açtı: Sait Duru'dan 97 Gün Sonra Acı Haber!
İzmir'de kendi yolunda yürüyen 43 yaşındaki Nihat Duru'nun önünü kesen iki kişi önce para istedi ardından adama yumruk atarak ölümüne yol açtı. 97 gündür hastanede yaşam savaşı veren Duru'dan acı haber bugün geldi.
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Olay, 14 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. 43 yaşındaki Sait Duru, kendi halinde çalıştığı hipodroma doğru gidiyordu.
Bu sırada Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Duru, talebi çevirip, yürümeye devam etti.
M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli daha sonra yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi. Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi.
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