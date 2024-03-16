Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
YÖK Öğretim Elemanlarında Ücret Farklılığına El Attı: Üniversitelerde Net Maaş Devletten Az Olmayacak!

YÖK Öğretim Elemanlarında Ücret Farklılığına El Attı: Üniversitelerde Net Maaş Devletten Az Olmayacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.03.2024 - 13:13

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretim elemanlarında vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri farkına el attı. Darısı öğretmenlerin başına derken devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapılmayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öğretim görevlilerindeki maaş farkına el atıldı.

Öğretim görevlilerindeki maaş farkına el atıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre, YÖK'in vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıda, öğretim elemanlarına ödenen ücretlerin, devlet üniversitelerinde ödenen 'emsal net ücret tutarından' daha az olamayacağına dair kesinleşmiş mahkeme kararını ileterek bu kararın uygulanması gerektiğini belirtti.

Vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına "brüt değil net" maaş üzerinden ödeme yapacak.

Vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına "brüt değil net" maaş üzerinden ödeme yapacak.

Vakıf üniversitelerinin daha önce 'devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine' yönelik karar iptal edilirken, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen 'emsal net ücretten' daha az ödeme yapılamayacak.

Bu karara uyulmayarak, öğretim elamanlarına "düşük ücret verilmesi halinde" kurumlara, hem adli hem de YÖK tarafından yaptırım uygulanacak.

Bu karara uyulmayarak, öğretim elamanlarına "düşük ücret verilmesi halinde" kurumlara, hem adli hem de YÖK tarafından yaptırım uygulanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?