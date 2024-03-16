YÖK Öğretim Elemanlarında Ücret Farklılığına El Attı: Üniversitelerde Net Maaş Devletten Az Olmayacak!
YÖK Öğretim Elemanlarında Ücret Farklılığına El Attı: Üniversitelerde Net Maaş Devletten Az Olmayacak!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğretim elemanlarında vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri farkına el attı. Darısı öğretmenlerin başına derken devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapılmayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öğretim görevlilerindeki maaş farkına el atıldı.
Vakıf üniversiteleri, öğretim elemanlarına "brüt değil net" maaş üzerinden ödeme yapacak.
Bu karara uyulmayarak, öğretim elamanlarına "düşük ücret verilmesi halinde" kurumlara, hem adli hem de YÖK tarafından yaptırım uygulanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda