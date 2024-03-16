YÖK Öğretim Elemanlarında Ücret Farklılığına El Attı: Üniversitelerde Net Maaş Devletten Az Olmayacak!

TRT Haber'in aktardığına göre, YÖK'in vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıda, öğretim elemanlarına ödenen ücretlerin, devlet üniversitelerinde ödenen 'emsal net ücret tutarından' daha az olamayacağına dair kesinleşmiş mahkeme kararını ileterek bu kararın uygulanması gerektiğini belirtti.