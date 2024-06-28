YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS sonuçlarına çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
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ÖSYM tarafından uygulanan sınava bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.
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YKS 2024 Ne Zaman Açıklanacak?
YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
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