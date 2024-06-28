YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirtti. Verilere göre bu yıl sınava başvuran adaylardan en genç adayın yaşı 15, en yaşlı adayın yaşı ise 85.