Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı: Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 10:33 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 10:37

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS sonuçlarına çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ÖSYM tarafından uygulanan sınava bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından uygulanan sınava bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirtti. Verilere göre bu yıl sınava başvuran adaylardan en genç adayın yaşı 15, en yaşlı adayın yaşı ise 85.

YKS 2024 Ne Zaman Açıklanacak?

YKS 2024 Ne Zaman Açıklanacak?

Sınava katılan adaylar merakla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre YKS sonuçları 7 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden giriş yaparak sorgulayabilecek.

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS tercihlerinin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı. Öte yandan geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın