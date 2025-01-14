Yılmaz Özdil Kimdir? Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil'in Sağlık Durumu Nasıl?

Meslek hayatına 1982 yılında başlayan Yılmaz Özdil, ilk olarak Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi.

1995 yılında Sabah'a geçti ve burada da Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında ise Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliği yaptığı Star Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak bir süre sonra Sabah'a döndü. Bir dönem de ATV haber genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü. ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devri sonrasında Hürriyet gazetesi bünyesinde yer almaya başladı.

Özdil, 2008'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı STAR Ana Haber bülteni yayın yönetmeni oldu. Aynı zamanda Hürriyet üçüncü sayfada da yazmaya başladı. Gazetecilik kariyeri boyunca pek çok gazete ve kanalda çalışan Özdil, Fanatik gazetesinde spor yazarlığı da yaptı. Buradan 15 Ağustos 2014'te istifa etti.

10 Ekim 2014'ten beri Sözcü'de köşe yazarlığı yapan Yılmaz Özdil, 26 Ekim 2022'de Sözcü TV genel yayın yönetmeni oldu. Fakat Mart 2023'te istifasını vererek YouTube üzerinden gündeme dair paylaşımlar yapmaya başladı.