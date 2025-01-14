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Yılmaz Özdil Kimdir? Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil'in Sağlık Durumu Nasıl?

Yılmaz Özdil Kimdir? Kalp Krizi Geçiren Yılmaz Özdil'in Sağlık Durumu Nasıl?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 13:52

Gazeteci Yılmaz Özdil, yazıları ve siyaset gündemine dair yorumları ile sık sık adından söz ettiriyor. Son dönemlerde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü gazeteci bu kez sevenlerini endişelendiren bir haberle gündemde. Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Pek, Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil'in sağlık durumu nasıl?

İşte detaylar...

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Yılmaz Özdil Kimdir?

Yılmaz Özdil

Yılmaz Özdil, 2 Ocak 1965 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İzmir'de geçiren Özdil, eğitim hayatına da burada başladı. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olan Özdil, daha sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nde öğrenimine devam etti.

Yılmaz Özdil'in Gazetecilik Kariyeri: Nerelerde Çalıştı?

Yılmaz Özdil'in Gazetecilik Kariyeri: Nerelerde Çalıştı?

Meslek hayatına 1982 yılında başlayan Yılmaz Özdil, ilk olarak Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 1994 yılında Milliyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 

1995 yılında Sabah'a geçti ve burada da Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında ise Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliği yaptığı Star Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı. Ancak bir süre sonra Sabah'a döndü. Bir dönem de ATV haber genel yayın yönetmenliği görevini yürüttü. ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devri sonrasında Hürriyet gazetesi bünyesinde yer almaya başladı. 

Özdil, 2008'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı STAR Ana Haber bülteni yayın yönetmeni oldu. Aynı zamanda Hürriyet üçüncü sayfada da yazmaya başladı. Gazetecilik kariyeri boyunca pek çok gazete ve kanalda çalışan Özdil, Fanatik gazetesinde spor yazarlığı da yaptı. Buradan 15 Ağustos 2014'te istifa etti. 

10 Ekim 2014'ten beri Sözcü'de köşe yazarlığı yapan Yılmaz Özdil, 26 Ekim 2022'de Sözcü TV genel yayın yönetmeni oldu. Fakat Mart 2023'te istifasını vererek YouTube üzerinden gündeme dair paylaşımlar yapmaya başladı.

Yılmaz Özdil'in Eşi Kimdir?

Yılmaz Özdil basın yayın

Yılmaz Özdil, 1989 yılından beri Hülya Özdil ile evli. Ünlü gazetecinin 1991 yılında dünyaya gelen bir de Pelin adında kızı var.

Yılmaz Özdil Kalp Krizi mi Geçirdi? Sağlık Durumu Nasıl?

Yılmaz Özdil Kalp Krizi mi Geçirdi? Sağlık Durumu Nasıl?

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, 14 Ocak Salı günü kalp krizi geçirerek İstanbul'da bulunan Acıbadem Altunizade Hastanesi'nin yoğun bakımına kaldırıldı. 

Özdil'in sağlık durumuna ilişkin ilk yapılan açıklamalara göre, bugün gerçekleştirilen operasyon ile tıkalı olduğu anlaşılan kalp damalarından biri açıldı. Özdil'in yarın anjiyo geçireceği ve bu operasyon ile birlikte iki damarının daha açılacağı öğrenildi.

Yılmaz Özdil'in Kitapları Nelerdir?

Yılmaz Özdil Mustafa Kemal Atatürk

  • İsim, Şehir, Hayvan - 2011

  • İsim, Şehir, Bitki - 2012

  • Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda - 2013

  • İsim, Şehir, Artist - 2014

  • Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda - 2015

  • Kadın - 2015

  • Adam - 2016

  • Sen Kimsin? - 2018

  • Mustafa Kemal - 2018

  • Son Cüret - 2020

  • Anka Kuşu - 2022

  • Gaslight - 2023 

  • Yaşamak Cesaret İster - 2024

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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