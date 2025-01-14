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Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil Kalp Krizi Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil Kalp Krizi Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 13:30 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 13:54

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği kriz sonrasında Altunizade’de özel bir hastaneye kaldırılan Özdil’in anjiyo olduğu, şimdi yoğun bakımda olduğu yarın da bir anjiyo daha olacağı öğrenildi.

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Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Altunizade’de özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Özdil’in bugün bir anjiyo geçirerek kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi.

Altunizade’de özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Özdil’in bugün bir anjiyo geçirerek kalp damarlarından birinin açıldığı öğrenildi.

Yılmaz Özdil, yarın bir kez daha anjiyo olacak ve iki damarı daha açılacak.

Yılmaz Özdil, yarın bir kez daha anjiyo olacak ve iki damarı daha açılacak.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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