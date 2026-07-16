Yıllar Sonra “İyi ki Zamanında Yapmışım” Diyeceğin 10 Bakım Alışkanlığı
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Aynaya baktığımızda gördüğümüz canlılığın kalıcı olmasını hepimiz istiyoruz ama emek olmadan yemek olmaz derler! Bakım alışkanlıklarını şimdiden değiştirirsen yıllar sonra 'İyi ki bu alışkanlığı edinmişim.' diyeceksin.
Nedir bu alışkanlıklar?
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1. Nemlendirici kremini cildin henüz hafif nemliyken uygulamaya özen göster.
2. Yüzünü kurulamak için banyo havlusu yerine her zaman ayrı bir seçenek kullan. Mesela yedek bir havlu!
3. Sosyal medyadaki her yeni cilt bakım akımını kendi yüzünde denemekten vazgeç.
4. Açıldıktan sonra kullanım ömrü dolan kozmetik ürünleriyle vedalaşmayı bil.
5. Makyaj fırçalarını ve süngerlerini düzenli olarak yıkamayı alışkanlık haline getir.
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6. Yeni bir ürüne başladığında etkisini görmek için cildine mutlaka zaman tanı.
7. Saç derisinin de yüzünün bir uzantısı olduğunu unutma.
8. Cilt bakımını mevsim geçişlerine ve o anki ihtiyacına göre güncelle.
9. Telefon veya bilgisayar ekranına bakarken duruşuna dikkat et. Evet, şu an bile!
10. Ürünleri cildine sürerken çekiştirmek yerine yumuşak tampon hareketler uygula. Cildine nazik davran lütfen.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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