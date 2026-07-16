Yıllar Sonra “İyi ki Zamanında Yapmışım” Diyeceğin 10 Bakım Alışkanlığı

Seni yakalamış olabiliriz ve bunu da sadece şu an için değil, genel bir hatırlatma olarak al! Duruşunu şimdiden düzeltmeye başla çünkü sürekli başını öne eğerek ekrana bakmak boyun bölgesinde yatay çizgilerin çok erken yaşta oluşmasına neden oluyor. Ekranı göz hizasında tutmak sadece omurgan için değil boyun bölgende kırışıklık oluşmaması için de çok önemlidir.