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Yıllar Sonra “İyi ki Zamanında Yapmışım” Diyeceğin 10 Bakım Alışkanlığı

etiket Yıllar Sonra “İyi ki Zamanında Yapmışım” Diyeceğin 10 Bakım Alışkanlığı

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 17:01
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Aynaya baktığımızda gördüğümüz canlılığın kalıcı olmasını hepimiz istiyoruz ama emek olmadan yemek olmaz derler! Bakım alışkanlıklarını şimdiden değiştirirsen yıllar sonra 'İyi ki bu alışkanlığı edinmişim.' diyeceksin.

Nedir bu alışkanlıklar?

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1. Nemlendirici kremini cildin henüz hafif nemliyken uygulamaya özen göster.

Yüzünü yıkayıp havluyla kupkuru olana kadar kuruladıktan sonra krem sürmenin o kadar da büyük bir faydası yok... Bunu söylediğimiz için biraz üzgünüz ama sana hatırlatmamız gerekiyordu. Cildin henüz hafif nemliyken nemlendiricini sürersen suyu cilde hapsedip gün boyu süren sağlıklı bir dolgunluğa kapı açmış olursun. Tabii bu dolgunluk uzun vadeli olacak.

2. Yüzünü kurulamak için banyo havlusu yerine her zaman ayrı bir seçenek kullan. Mesela yedek bir havlu!

Vücudunu kuruladığın ya da günlerce banyoda asılı kalan havluları yüzüne sürdüğünde bakterilere açık davetiye çıkarıyorsun. Sadece yüzün için kullandığın küçük pamuklu havluları sık sık yıkayabilir veya temiz kağıt havlular tercih edebilirsin.

3. Sosyal medyadaki her yeni cilt bakım akımını kendi yüzünde denemekten vazgeç.

Bir gün asitler, ertesi gün yoğun peelingler derken cildi çok fazla farklı ürüne boğmak kaş yaparken göz çıkarıyor. En güvenilir bakım sade olanıdır ve cildinin ihtiyacı olmayan hiçbir aktif içeriği popüler diye rutinine eklememelisin. Cildini dinlersen yıllar sonra 'İyi ki cildimi dinlemişim.' diyeceksin.

4. Açıldıktan sonra kullanım ömrü dolan kozmetik ürünleriyle vedalaşmayı bil.

4. Açıldıktan sonra kullanım ömrü dolan kozmetik ürünleriyle vedalaşmayı bil.

Bir kremin veya serumun genel son kullanma tarihi geçmese bile ambalajı açıldıktan sonraki ömrü genellikle altı ay ile bir yıl arasındadır. Bozulmuş ürünleri sırf bitmediği için yüzüne sürmeye devam ediyorsan yıllar sonra 'Keşke...' dememek için son kullanma tarihlerine bir kez daha bak.

5. Makyaj fırçalarını ve süngerlerini düzenli olarak yıkamayı alışkanlık haline getir.

5. Makyaj fırçalarını ve süngerlerini düzenli olarak yıkamayı alışkanlık haline getir.

Dünyanın en iyi kremlerini de kullansan her gün cildine değdirdiğin fırçalar kirliyse sorunların önüne geçemezsin. Haftada bir kez bile olsa makyaj fırçalarını ve süngerlerini lütfen temizle. Yıllar sonra makyaj fırçalarına kızabilirsin çünkü...

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6. Yeni bir ürüne başladığında etkisini görmek için cildine mutlaka zaman tanı.

6. Yeni bir ürüne başladığında etkisini görmek için cildine mutlaka zaman tanı.

Bir kremi üç gün kullanıp işe yaramadı diyerek ne kendinin ne de cildinin morali bozulsun istemeyiz. Hücrelerin kendini yenileme döngüsü ortalama bir aydır, bu yüzden ürünlere etki etmeleri için gerçekçi bir süre vermelisin.

7. Saç derisinin de yüzünün bir uzantısı olduğunu unutma.

7. Saç derisinin de yüzünün bir uzantısı olduğunu unutma.

Sağlıklı bir cilt aslında saç diplerinden başlar. Saç derisindeki gözeneklerin tıkanması veya tahriş olması zamanla alın ve yüz çevresindeki cildi de doğrudan etkiler. Saçını yıkarken tırnaklarınla kazımak yerine parmak uçlarınla nazikçe masaj yapmalısın.

8. Cilt bakımını mevsim geçişlerine ve o anki ihtiyacına göre güncelle.

Yazın sıcak günlerinde kullandığın su bazlı hafif jeller kışın soğuk ayazında cildine yetmeyebilir. Cildini iyi dinlemek ve o gün kuruluk ya da hassasiyet hissediyorsan kullandığın ürünleri buna göre esnetmek en mantıklı hamledir.

9. Telefon veya bilgisayar ekranına bakarken duruşuna dikkat et. Evet, şu an bile!

Seni yakalamış olabiliriz ve bunu da sadece şu an için değil, genel bir hatırlatma olarak al! Duruşunu şimdiden düzeltmeye başla çünkü sürekli başını öne eğerek ekrana bakmak boyun bölgesinde yatay çizgilerin çok erken yaşta oluşmasına neden oluyor. Ekranı göz hizasında tutmak sadece omurgan için değil boyun bölgende kırışıklık oluşmaması için de çok önemlidir.

10. Ürünleri cildine sürerken çekiştirmek yerine yumuşak tampon hareketler uygula. Cildine nazik davran lütfen.

Kremleri veya serumları yüzüne sertçe ovalayarak sürersen zamanla elastikiyet kaybına yol açabilirsin. Bunun yerine ürünleri parmak uçlarınla hafifçe pıt pıt yaparak yedirmelisin. Kan dolaşımın artar ve cildin sarkmasının önüne geçmiş olursun!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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