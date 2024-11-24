onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllar Sonra Bile Hatırladığınız O Unutulmaz Hoca Sözlerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yıllar Sonra Bile Hatırladığınız O Unutulmaz Hoca Sözlerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 10:11

Eğitim hayatımızda yalnızca ders anlatan değil, bazen hayatımıza yön veren unutulmaz sözlerle de karşılaşırız. Lise veya üniversite yıllarında kimi hocaların söyledikleri yıllar geçse de aklımızdan silinmez. Bir Twitter (X) kullanıcısının 'Fakültede hocanızdan duyup unutamadığınız o söz neydi?' sorusunu sormasıyla sosyal medyada ilginç bir etkileşim başladı. Öğrenciler hocalarının rehber niteliğindeki ders verici sözlerini paylaştı. İşte o unutulmaz cümleler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Her şey @berkaysaarii isimli kullanıcının takipçilerine şöyle bir soru yöneltmesiyle başladı

1. Her şey @berkaysaarii isimli kullanıcının takipçilerine şöyle bir soru yöneltmesiyle başladı
twitter.com

2. Hepimizi üniversite yıllarına götüren soruya birbirinden dikkat çekici yorumlar geldi. Kullanıcılar hemen ilk akıllarına gelen sözleri yazmaya başladı:

2. Hepimizi üniversite yıllarına götüren soruya birbirinden dikkat çekici yorumlar geldi. Kullanıcılar hemen ilk akıllarına gelen sözleri yazmaya başladı:
twitter.com

3. 👇

3. 👇
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Klasik

6. Klasik
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 👇

8. 👇
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. 👇

10. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 👇

11. 👇
twitter.com

12. 👇

12. 👇
twitter.com

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. 👇

14. 👇
twitter.com

15. 👇

15. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. 👇

16. 👇
twitter.com

17. 👇

17. 👇
twitter.com

18. 👇

18. 👇
twitter.com

19. 👇

19. 👇
twitter.com

20. 👇

20. 👇
twitter.com

21. Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

22.

23.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın