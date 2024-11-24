Yıllar Sonra Bile Hatırladığınız O Unutulmaz Hoca Sözlerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları
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Yıllar Sonra Bile Hatırladığınız O Unutulmaz Hoca Sözlerini Paylaşan Twitter Kullanıcıları
Eğitim hayatımızda yalnızca ders anlatan değil, bazen hayatımıza yön veren unutulmaz sözlerle de karşılaşırız. Lise veya üniversite yıllarında kimi hocaların söyledikleri yıllar geçse de aklımızdan silinmez. Bir Twitter (X) kullanıcısının 'Fakültede hocanızdan duyup unutamadığınız o söz neydi?' sorusunu sormasıyla sosyal medyada ilginç bir etkileşim başladı. Öğrenciler hocalarının rehber niteliğindeki ders verici sözlerini paylaştı. İşte o unutulmaz cümleler...
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1. Her şey @berkaysaarii isimli kullanıcının takipçilerine şöyle bir soru yöneltmesiyle başladı
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2. Hepimizi üniversite yıllarına götüren soruya birbirinden dikkat çekici yorumlar geldi. Kullanıcılar hemen ilk akıllarına gelen sözleri yazmaya başladı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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