Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yılın İlk Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu? Altın, Dolar ve Borsada Son Durum

Yılın İlk Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu? Altın, Dolar ve Borsada Son Durum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 14:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını paylaştı. Faizde 250 baz puan indirime gidilerek yüzde 45 olarak açıklandı. Peki yılın ilk faiz kararına piyasaların tepkisi ne oldu? Karar sonrası altın, dolar ve borsada son durum ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkez Bankası politika faizini yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirdi. Yılın ilk faiz kararı sonrası piyasalarda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirdi. Yılın ilk faiz kararı sonrası piyasalarda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi.

Faiz kararı sonrası gözler dolar, borsa ve altına çevrildi. Güne 35.6 seviyesinde başlayan Dolar/TL’de faiz kararı sonrasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadı.

Faiz kararı sonrası gözler dolar, borsa ve altına çevrildi. Güne 35.6 seviyesinde başlayan Dolar/TL’de faiz kararı sonrasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadı.

Euro/TL güne 37.18 seviyesinde başlamıştı. Faiz kararı sonrası euro/TL’nin 37.22 seviyesine yükseldiği görüldü.

Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatları

Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatları

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’e indirdiği karar öncesi altının gramı 3 bin 128 TL’den işlem görüyordu. Faiz kararının ardından gram altın 3 bin 155 seviyesinden satışı gerçekleşti.

Borsa faiz kararına nasıl tepki verdi?

Borsa faiz kararına nasıl tepki verdi?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 10.122 puan seviyesinden 10.092 puan seviyesine gerilerken 10.130 seviyesine yükseldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın