Yılın İlk Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu? Altın, Dolar ve Borsada Son Durum
Yılın İlk Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu? Altın, Dolar ve Borsada Son Durum
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını paylaştı. Faizde 250 baz puan indirime gidilerek yüzde 45 olarak açıklandı. Peki yılın ilk faiz kararına piyasaların tepkisi ne oldu? Karar sonrası altın, dolar ve borsada son durum ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası politika faizini yüzde 47.5’ten yüzde 45’e indirdi. Yılın ilk faiz kararı sonrası piyasalarda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faiz kararı sonrası gözler dolar, borsa ve altına çevrildi. Güne 35.6 seviyesinde başlayan Dolar/TL’de faiz kararı sonrasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadı.
Faiz Kararı Sonrası Altın Fiyatları
Borsa faiz kararına nasıl tepki verdi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın