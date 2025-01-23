Asgari Ücretle Altın Hesabına AK Parti Grup Başkanvekilinden Amerikalı İşçi Örneğinden Savunma
Asgari Ücretle Altın Hesabına AK Parti Grup Başkanvekilinden Amerikalı İşçi Örneğinden Savunma
Asgari ücretle gram altın paritesindeki kayıp son yıllarda hız kazandı. 2016 yılında asgari ücret 1300 lira idi ve bu ücretle 10 gram altın alınabiliyordu. Bugün asgari ücret 22 bin 104 TL. 2025 yılı asgari ücretiyle 6.9 gram altın; 4.3 çeyrek altın alınabiliyor. Ücretlerin karşılığında altın gitgide erirken, Ekonomim’e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ABD’den örnek vererek durumun ‘o kadar’ da kötü olmadığını ileri sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asgari ücretle alınabilen altın sayısı yıllar içinde eridi. 2016 yılında 1300 TL olan asgari ücretle 10 gram altın alınabiliyordu. Şimdi ise 6,9 gram altın alınabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretle alınan altın için ABD’yi örnek göstererek durumunun ‘içler acısı’ durumda olmadığını ileri sürdü.
"Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti."
Elitaş, karşılaştırılmasının yanlış anlaşılmaması için de sözlerini şöyle sürdürdü:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Herifler kurgusal siyasi tarih ve kara propagandayla oluşturdukları halktan kopuk CHP imajını birebir kendileri yaşatıyor.
Adam müslüman. Namazında Niyazında biri. Ne bekliyordunuz?
Altın karşısında tüm dünya para birimlerinin eridiği zaten bir gerçek bu karşılaştırma bence de doğru değil. Kağıt para dünyanın her yerinde gidirik maalesef.