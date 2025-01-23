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Asgari Ücretle Altın Hesabına AK Parti Grup Başkanvekilinden Amerikalı İşçi Örneğinden Savunma

Asgari Ücretle Altın Hesabına AK Parti Grup Başkanvekilinden Amerikalı İşçi Örneğinden Savunma

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 10:04

Asgari ücretle gram altın paritesindeki kayıp son yıllarda hız kazandı. 2016 yılında asgari ücret 1300 lira idi ve bu ücretle 10 gram altın alınabiliyordu. Bugün asgari ücret 22 bin 104 TL. 2025 yılı asgari ücretiyle 6.9 gram altın; 4.3 çeyrek altın alınabiliyor. Ücretlerin karşılığında altın gitgide erirken, Ekonomim’e konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, ABD’den örnek vererek durumun ‘o kadar’ da kötü olmadığını ileri sürdü.

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Asgari ücretle alınabilen altın sayısı yıllar içinde eridi. 2016 yılında 1300 TL olan asgari ücretle 10 gram altın alınabiliyordu. Şimdi ise 6,9 gram altın alınabiliyor.

Asgari ücretle alınabilen altın sayısı yıllar içinde eridi. 2016 yılında 1300 TL olan asgari ücretle 10 gram altın alınabiliyordu. Şimdi ise 6,9 gram altın alınabiliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretle alınan altın için ABD’yi örnek göstererek durumunun ‘içler acısı’ durumda olmadığını ileri sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretle alınan altın için ABD’yi örnek göstererek durumunun ‘içler acısı’ durumda olmadığını ileri sürdü.

Ekonomim’e konuşan Elitaş, 2002 yılından örnek verdi. Ons altının fiyatının 2002’de 279 dolar olduğunu vurgulayan Elitaş, “Bugün 3 bin dolar civarında” dedi. 

Kaynak

"Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti."

"Amerikalı asgari ücretli de altın kaybetti."

ABD'de 2002 yılında asgari ücretle 86 çeyrek altın alınırken, şimdi 10.5 altın alındığını dile getiren Elitaş, Türk işçisi ve ABD işçisini karşılaştırdı.

Elitaş şunları söyledi:

'Türkiye'de ise 2002'deki 184 liralık asgari ücretle 7,4 çeyrek altın alınabilirken, bugün 4,5 altın alınabiliyor. Yani Türk işçisi 3 çeyrek altın, ABD işçisi ise 75 çeyrek altın kaybetmiş.'

Elitaş, karşılaştırılmasının yanlış anlaşılmaması için de sözlerini şöyle sürdürdü:

Elitaş, karşılaştırılmasının yanlış anlaşılmaması için de sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu ABD’de refah kaybının bizden daha fazla olduğu anlamında söylemiyorum, kontrol edemediğimiz iktisadi değerler üzerinden yapılan hesapların doğru olmadığını belirtmek için söylüyorum.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Herifler kurgusal siyasi tarih ve kara propagandayla oluşturdukları halktan kopuk CHP imajını birebir kendileri yaşatıyor.

Şeyh Hazretleri

Adam müslüman. Namazında Niyazında biri. Ne bekliyordunuz?

bjk81

Altın karşısında tüm dünya para birimlerinin eridiği zaten bir gerçek bu karşılaştırma bence de doğru değil. Kağıt para dünyanın her yerinde gidirik maalesef.