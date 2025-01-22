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Dünyanın En Değerli Otomotiv Üreticileri Listesi Belli Oldu: İki Türk Firma İlk 50'de Yer Aldı

Dünyanın En Değerli Otomotiv Üreticileri Listesi Belli Oldu: İki Türk Firma İlk 50'de Yer Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 17:27

Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri belli oldu. Tesla, ilk sırada yer aldı. Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, 1.61 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu. Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada listede yer aldı.

Kaynak

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Dünyanın en değerli 50 otomobil üreticisi belli oldu. Listenin birinci sırasına Tesla oturdu. Tesla’nın mevcutta 1.37 trilyon dolarlık piyasa değeri mevcut.

Dünyanın en değerli 50 otomobil üreticisi belli oldu. Listenin birinci sırasına Tesla oturdu. Tesla’nın mevcutta 1.37 trilyon dolarlık piyasa değeri mevcut.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 432 milyar dolar servetiyle dünyanın zengin kişisi unvanına sahip.

İkinci sırada 244,80 milyar dolar piyasa değeriyle Toyota yer aldı.

İkinci sırada 244,80 milyar dolar piyasa değeriyle Toyota yer aldı.

Listenin ilk 10’unda yer alan firmalar şöyle:

3. Xiaomi: 113.22 milyar dolar

4. BYD: 109.65 milyar dolar

5. Ferrari: 78.78 milyar dolar

6. General Motors: 59.25 milyar dolar

7. Porsche: 56.57 milyar dolar

8. Mercedes Benz: 56.49 milyar dolar

9. BMW: 50.82 milyar dolar

10. Volkswagen: 50.15 milyar dolar. 

Kaynak

İlk 50 listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada kendisine yer buldu.

İlk 50 listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada kendisine yer buldu.

Listede Tofaş’ın piyasa değeri 3 milyar dolar olarak belirtildi. Ford Otosan’ın piyasa değeri ise 9.10 milyar dolar oldu.

Öte yandan Ford Otosan 1959 yılında, Tofaş ise 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.

Öte yandan Ford Otosan 1959 yılında, Tofaş ise 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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