Dünyanın En Değerli Otomotiv Üreticileri Listesi Belli Oldu: İki Türk Firma İlk 50'de Yer Aldı

Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri belli oldu. Tesla, ilk sırada yer aldı. Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, 1.61 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu. Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada listede yer aldı.

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