Dünyanın En Değerli Otomotiv Üreticileri Listesi Belli Oldu: İki Türk Firma İlk 50'de Yer Aldı
Dünyanın En Değerli Otomotiv Üreticileri Listesi Belli Oldu: İki Türk Firma İlk 50'de Yer Aldı
Dünyanın en değerli otomotiv üreticileri belli oldu. Tesla, ilk sırada yer aldı. Elon Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, 1.61 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli otomotiv üreticisi oldu. Dünyanın en değerli 50 otomotiv üreticisi listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada listede yer aldı.
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Dünyanın en değerli 50 otomobil üreticisi belli oldu. Listenin birinci sırasına Tesla oturdu. Tesla’nın mevcutta 1.37 trilyon dolarlık piyasa değeri mevcut.
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İkinci sırada 244,80 milyar dolar piyasa değeriyle Toyota yer aldı.
İlk 50 listesinde iki Türk firma da yer aldı. Ford Otosan 37’nci sırada yer alırken Tofaş 47’nci sırada kendisine yer buldu.
Öte yandan Ford Otosan 1959 yılında, Tofaş ise 1968 yılında Vehbi Koç tarafından kuruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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