Merkez Bankası 2025’in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi Yüzde 45'e İndirildi
Merkez Bankası 2025’in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi Yüzde 45'e İndirildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025’in ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45 olarak açıklandı.
Öte yandan geçen ay politika faizi yaklaşık iki yıl aradan sonra 250 baz puan düşürülerek 47.5 seviyesine indirilmişti.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Merkez, 2025’in ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 45 oldu.
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"Veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir.
"Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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