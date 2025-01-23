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Merkez Bankası 2025’in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi Yüzde 45'e İndirildi

Merkez Bankası 2025’in İlk Faiz Kararını Açıkladı: Politika Faizi Yüzde 45'e İndirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2025’in ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45 olarak açıklandı. 

Öte yandan geçen ay politika faizi yaklaşık iki yıl aradan sonra 250 baz puan düşürülerek 47.5 seviyesine indirilmişti.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Merkez, 2025’in ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 45 oldu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı. Merkez, 2025’in ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yaklaşık iki yıl aradan sonra indirmişti. Politika faizi 2,5 puanlık indirimle yüzde 50'den yüzde 47,5'e düşürülmüştü.

"Veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir.

"Veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi gerilerken, öncü veriler ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır.

Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.'

"Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır."

"Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır."

'Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.  Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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