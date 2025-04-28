Yetenek Sizsiniz'de Jüri Olacağı İddia Edilmişti: Giray Altınok'tan İlk Açıklama Geldi

2009-2018 yılları arasında izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin formatını Acun Ilıcalı Got Talent programından satın alarak Türkiye'ye kazandırmıştı. 2018 yılında final yapan ve 7 senedir yayınlanmayan program bu kez TV8'de değil, NOW TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Programda bu zamana kadar jüri koltuğuna oturan isimler arasında Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Eser Yenenler, Sergen Yalçın, Murat Boz, Seda Bakan, Demet Evgar ve Oylum Talu gibi isimler oturmuştu. Yeni sezon için ilk jüri üyesinin de Eda Ece olduğu açıklanmıştı.