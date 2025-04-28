Yetenek Sizsiniz'de Jüri Olacağı İddia Edilmişti: Giray Altınok'tan İlk Açıklama Geldi
Daha önce Show TV ve TV8 ekranlarında izlediğimiz Yetenek Sizsiniz Türkiye, NOW TV ekranlarında yeniden yayınlanmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın 'Got Talent' programından Türkiye'ye kazandırdığı format 2009 ve 2018 yılları arasında ekrana gelmişti. Yeniden izleyiciyle buluşmasına dair haberle heyecan yaratan programın jüri üyeleriyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Eda Ece'nin ilk jüri üyesi olduğunun açıklanmasının ardından diğer jüri üyelerinin de Hande Yener, Giray Altınok, Şevval Sam olduğu iddiaları gündem oldu.
Ancak ilk yalanlama Giray Altınok'tan geldi.
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Ekranların sevilen yarışma programı Yetenek Sizsiniz Türkiye, NOW TV ekranlarında geri dönüyor.
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Yetenek Sizsiniz'in yeni jürilerinin Eda Ece'nin yanı sıra Hande Yener, Giray Altınok ve Şevval Sam olduğu iddia edilmişti.
Giray Altınok, hakkında çıkan iddiaları X hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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