'Yerli John Wick' Ömer Aslan, Karaman'da 200 TL ile Bir Öğünlük İftar Alışverişi Yaptığı Anlar ile Viral Oldu

Dünyanın en ünlü oyuncularından olan Keanu Reeves'in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliği ile bilinen Ömer Aslan, 200 TL ile yaptığı alışveriş videosu ile viral oldu.
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Aslen Konyalı olan ve Karaman'da öğretmenlik yapan Ömer Aslan, 200 TL ile iftar alışverişi yaptı.
200 TL ile bir öğünlük iftar alışverişi yapan ve para arttıran Ömer Aslan, TikTok'ta yaptığı paylaşım ile de viral oldu.
Birçok kişi 'ekonomi kötü ve hayat pahalı 'diyenleri kastederek 200 TL ile yapılan alışveriş için 'İsteyince oluyor' derken, birçok kişi de yapılan alışverişin '1 öğünlük' olmasına dikkat çekti.
İşte viral olan o alışveriş videosu: 👇
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yerli si mi ... :)) evet yerlilere benziyor ama keanu asla :))
john wick karakterine benziyor valla baktım az önce görsellerde benzeyen resimler var
Ekmek almadın müptezel tek öğün aylığa vur ev senin tek kişi yaşıyorsan sorun yok zaten sanki bana gezegen keşfetti amk
john wick 6: glutene karşı
en büyük banknot parayla sadece iftarı çıkarabildi. sahurunu,kendi kişisel giderlerini saymadım bile. john wick in akepe lisi bile çekilmiyor 🤦♂️