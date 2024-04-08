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Yer Bursa: Ev Sahibi Suriyeli, Kiracı Faslı, Diğer Kiracılar; 5 Mısırlı, 1 Faslı, 5 Suriyeli Kaçak Göçmen!

Yer Bursa: Ev Sahibi Suriyeli, Kiracı Faslı, Diğer Kiracılar; 5 Mısırlı, 1 Faslı, 5 Suriyeli Kaçak Göçmen!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.04.2024 - 18:28

Bursa’da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı.

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İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden bir askeri personel, apartmanın 1. katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.

İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden bir askeri personel, apartmanın 1. katında gürültü yapan kaçak göçmenlerin olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri dairede kalan 5'i Mısır, 1'i Fas, 5'i Suriye uyruklu 11 kaçak göçmeni yakaladı.

Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi.

Suriye uyruklu bir ev sahibinin daireyi kiraladığı Faslı Karim Q.'nin, daireyi 10 yabancı uyruklu şahsa daha kişi başı 2 bin 500 TL'ye kiraladığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.

Gözaltına alınan 11 şahıs, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
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mamamia

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