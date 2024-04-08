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Niğde'de Patates Deposu İnşaatında Göçük: Ölü ve Yaralılar Var

Niğde'de Patates Deposu İnşaatında Göçük: Ölü ve Yaralılar Var

Göçük
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 17:06

Niğde'de patates deposu için kazı yapan 6 işçi göçük altında kaldı. İşçilerin 2'si hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 işçi de yaralandı. 

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Olay, Niğde'nin merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yeraltına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Olay, Niğde'nin merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yeraltına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Diğer işçilerin ihbarrı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer işçilerin ihbarrı üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 2 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan 4 işçiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 4 işçiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Kazının yapıldığı yerin çökmesi sonucu bölgede obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

Kazının yapıldığı yerin çökmesi sonucu bölgede obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.
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gnyy

muhtemelen kaçaktır. zemin etüt'ü bile yapılmamıştır

Ceren

Ya nasıl bir mallık bu zemine baktığınızda bile elverişli olmadığını anlıyorsunuz

Hermione Granger

Ohoooo daha biz Patates Deposunu beceremiyorsak MADENLER bizim neyimize.. Hiç girmeseymişiz o işlere, belli ki o konular için daha 100 yılımız filan var. Ada... Devamını Gör