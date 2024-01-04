Yeni Zelanda'da Maori Yerlilerinin Temsilcisinin Mecliste Haka Ritüelini Gerçekleştirdiği Anlar Gündem Oldu

Yeni Zelanda anakarasının yerli Polinezya halkı olan Maorilerin bağırarak ve ritmik hareketler çıkararak gerçekleştirdikleri bir ritüel ve dans olan Haka, Yeni Zelanda meclisinde de yapıldı.
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Maori tarihinden beri var olan Haka dansları önceleri savaştan önce güç gösterisinde bulunmak için yapılırken, günümüzde misafir karşılama, törenler, spor başarıları ya da zaferlerde yapılabiliyor.
Maori temsilsicinin Yeni Zelanda meclisinde konuşmasından önce yaptığı Haka dansı da sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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