Yeni Tesla Cybertruck İlk Trafik Kazasında Toyota Corolla ile Kafa Kafaya Çarpıştı
Yeni Tesla Cybertruck İlk Trafik Kazasında Toyota Corolla ile Kafa Kafaya Çarpıştı
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Tesla'nın henüz geçtiğimiz haftalarda teslimatlarına başladığı yeni Cybertruck modeli, ilk kez bir trafik kazasına karıştı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada, yeni elektrikli pick-up ile bir Toyota Corolla modeli kafaya kafaya çarpıştı.
Cybertruck, can kaybının yaşanmadığı kazayı hafif hasarlar ile atlatırken, Toyota Corolla modeli çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yeni elektrikli otomobilin sağlamlığının gözler önüne serildiği kaza, ayrıca yeni bir tartışmanın başlamasına yol açtı.
ABD'deki birçok sosyal medya kullanıcısı, paslanmaz çelik malzeme ile üretilen ve bu nedenle epey ağır bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceğini düşünüyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Cybertruck gerçekten de düşünüldüğü kadar tehlikeli bir araç olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...
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