Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Otomobil
Yeni Tesla Cybertruck İlk Trafik Kazasında Toyota Corolla ile Kafa Kafaya Çarpıştı

Yeni Tesla Cybertruck İlk Trafik Kazasında Toyota Corolla ile Kafa Kafaya Çarpıştı

Tesla otomobil
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:23

Tesla Cybertruck, ABD'de karıştığı ilk trafik kazasında bir Toyota Corolla modeli ile kafa kafaya çarpıştı. Yeni pick-up modeli, kazayı hasarsız atlatırken, Corolla'nın son hali görenleri şaşırttı. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tesla'nın henüz geçtiğimiz haftalarda teslimatlarına başladığı yeni Cybertruck modeli, ilk kez bir trafik kazasına karıştı.

Tesla'nın henüz geçtiğimiz haftalarda teslimatlarına başladığı yeni Cybertruck modeli, ilk kez bir trafik kazasına karıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada, yeni elektrikli pick-up ile bir Toyota Corolla modeli kafaya kafaya çarpıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada, yeni elektrikli pick-up ile bir Toyota Corolla modeli kafaya kafaya çarpıştı.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, Toyota Corolla sürücüsünün aracın kontrolünü kaybederek yoldan çıktığı ve karşı şeritten gelen Cybertruck'a çarptığı ortaya çıktı.

Cybertruck, can kaybının yaşanmadığı kazayı hafif hasarlar ile atlatırken, Toyota Corolla modeli çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.

Cybertruck, can kaybının yaşanmadığı kazayı hafif hasarlar ile atlatırken, Toyota Corolla modeli çarpışma sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeni elektrikli otomobilin sağlamlığının gözler önüne serildiği kaza, ayrıca yeni bir tartışmanın başlamasına yol açtı.

Yeni elektrikli otomobilin sağlamlığının gözler önüne serildiği kaza, ayrıca yeni bir tartışmanın başlamasına yol açtı.

ABD'deki birçok sosyal medya kullanıcısı, paslanmaz çelik malzeme ile üretilen ve bu nedenle epey ağır bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceğini düşünüyor.

ABD'deki birçok sosyal medya kullanıcısı, paslanmaz çelik malzeme ile üretilen ve bu nedenle epey ağır bir yapıya sahip olan Cybertruck'ın karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceğini düşünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Cybertruck gerçekten de düşünüldüğü kadar tehlikeli bir araç olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Cybertruck gerçekten de düşünüldüğü kadar tehlikeli bir araç olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?