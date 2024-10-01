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Yeni Şafak Yazarı İsrail'e Karşı Komünistlerden Yardım İstedi, Kuzey Kore'ye Seslendi

Yeni Şafak Yazarı İsrail'e Karşı Komünistlerden Yardım İstedi, Kuzey Kore'ye Seslendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:20

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım için dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken Kuzey Kore'den de Kim Jong-Un'un İsrail'i tehdit ettiği iddia edildi. Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker de bu konuyu gündeme getirerek İslam dünyasından ümidini kestiğini söyleyerek komünistlerden yardım istedi.

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İslam ülkelerinin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, "Yakarsa şu İsrail’i komünistler yakar" başlıklı yazısında Kuzey Kore liderinin sözlerini hatırlattı.

İslam ülkelerinin bir kısmı yaşananlara sessiz kalırken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Şeker, "Yakarsa şu İsrail’i komünistler yakar" başlıklı yazısında Kuzey Kore liderinin sözlerini hatırlattı.

Gazze'de ve Ortadoğu'da yaşananları hatırlatan Şeker, "Kuzey Kore Lideri Kim’den bir açıklama: “İsrail’i tek hamlede yok ederim.” Et ulan! Et de hep beraber peşine düşelim!" dedi.

Gazze'de ve Ortadoğu'da yaşananları hatırlatan Şeker, "Kuzey Kore Lideri Kim’den bir açıklama: “İsrail’i tek hamlede yok ederim.” Et ulan! Et de hep beraber peşine düşelim!" dedi.

İslam dünyasının tepkisizliğinden yakınan yazar, "Nasılsa Müslüman ülkelerden bir kıpırtı yok. Yakın zamanda olacak gibi de görünmüyor. Zaten yakarsa şu İsrail’i komünistler yakar." dedi.

İslam dünyasının tepkisizliğinden yakınan yazar, "Nasılsa Müslüman ülkelerden bir kıpırtı yok. Yakın zamanda olacak gibi de görünmüyor. Zaten yakarsa şu İsrail’i komünistler yakar." dedi.

İslam dünyası haricinde İslam dünyasının soğuk baktığı ülke ve bölgelerin Filistin meselesini sahiplenişlerini hatırlattı Mehmet Şeker:

İslam dünyası haricinde İslam dünyasının soğuk baktığı ülke ve bölgelerin Filistin meselesini sahiplenişlerini hatırlattı Mehmet Şeker:

'Çin de İsrail’e hoş bakmıyor. Putin’in de İsrail’e bakışı hiç sıcak değil. Latin Amerika ülkeleri de çoğunlukla öyle. Bizde de bir miktar komünistlik var eskiden beri. Katkımız olur belki.'

Kim Jong-Un'un sözlerinin doğru olmadığını öğrenen yazar yine sözlerini sürdürdü ve "Kim’in bu açıklaması çok hoş gelmişti ama haberi teyit etmek gerektiğinde baktık ki aslı astarı yokmuş. Döndük yine başladığımız yere" dedi.

Kim Jong-Un'un sözlerinin doğru olmadığını öğrenen yazar yine sözlerini sürdürdü ve "Kim’in bu açıklaması çok hoş gelmişti ama haberi teyit etmek gerektiğinde baktık ki aslı astarı yokmuş. Döndük yine başladığımız yere" dedi.
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