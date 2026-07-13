Yeni Müzik Alarmı: Elektronik Müziğin Dehası Ninajirachi!

2017 yılında 'Pure Luck' parçasını çıkardığında henüz lise öğrencisiydi. Bu şarkı öyle bir ivme yakaladı ki onu bir anda Avustralya elektronik müzik sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı. Erken yaşta gelen bu başarı kısa süreli bir parlama değil uzun soluklu bir kariyerin ilk adımıydı.