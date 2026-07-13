Yeni Müzik Alarmı: Elektronik Müziğin Dehası Ninajirachi!
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Elektronik müzik sahnesinde kendi kurallarını yazan isimlerden Ninajirachi’yi daha yakından tanımak isteyenler için onun kariyerini ele aldık. Tanıyanlar bilgisine bilgi katabilir, tanımayanlar da yeni bir şarkıcı öğrenmiş olacak. Belki de listelerin ilk sırasında yer alır, kim bilir?
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Lise sıralarından Coachella sahnelerine uzanan bir kariyerden bahsedeceğiz.
İlk şarkısını 18 yaşından önce yayımladı.
Karanlık altyapılar ve parlak vokaller, Ninajirachi'nin imzası diyebiliriz.
İşin mutfağında ve tek başına.
Tabii mutfakta tek başına sıkılıp ortaklığa doğru çeviriyor yönünü.
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Bilindik kişilerin radarına yakalanması an meselesi demiştik ve olanlar oldu!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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