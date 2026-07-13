article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Yeni Müzik Alarmı: Elektronik Müziğin Dehası Ninajirachi!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Elektronik Müziğin Dehası Ninajirachi!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.07.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Elektronik müzik sahnesinde kendi kurallarını yazan isimlerden Ninajirachi’yi daha yakından tanımak isteyenler için onun kariyerini ele aldık. Tanıyanlar bilgisine bilgi katabilir, tanımayanlar da yeni bir şarkıcı öğrenmiş olacak. Belki de listelerin ilk sırasında yer alır, kim bilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lise sıralarından Coachella sahnelerine uzanan bir kariyerden bahsedeceğiz.

Lise sıralarından Coachella sahnelerine uzanan bir kariyerden bahsedeceğiz.

Elektronik müzik yakından takip ediliyorsa son yıllarda Avustralya çıkışlı prodüktörlerin sektöre ne kadar yön verdiği hemen fark edilir. Nina Wilson ya da sahne adıyla Ninajirachi de bu dalganın en sağlam isimlerinden.

İlk şarkısını 18 yaşından önce yayımladı.

İlk şarkısını 18 yaşından önce yayımladı.

2017 yılında 'Pure Luck' parçasını çıkardığında henüz lise öğrencisiydi. Bu şarkı öyle bir ivme yakaladı ki onu bir anda Avustralya elektronik müzik sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri yaptı. Erken yaşta gelen bu başarı kısa süreli bir parlama değil uzun soluklu bir kariyerin ilk adımıydı.

Karanlık altyapılar ve parlak vokaller, Ninajirachi'nin imzası diyebiliriz.

Karanlık altyapılar ve parlak vokaller, Ninajirachi'nin imzası diyebiliriz.

Yaptığı müziği tek bir kalıba sokmak zor. Sert ve ağır basları alıp olabildiğince enerjik pop vokalleriyle birleştiriyor. Dinleyiciyi yormadan karanlık bir kulüp hissini ve ana akım pop müziğin enerjisini aynı parça içinde veriyor. Özellikle hyperpop sevenler için harika bir denge sunuyor.

İşin mutfağında ve tek başına.

İşin mutfağında ve tek başına.

Sektörde birçok isim prodüksiyon aşamasında kalabalık ekiplerle çalışırken Ninajirachi mutfakta tamamen yalnız. Altyapıların tamamını kendisi kuruyor. Kafasındaki sesi kimseye teslim etmeden baştan sona kendi işlemesi ona elektronik müzik camiasında büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Tabii mutfakta tek başına sıkılıp ortaklığa doğru çeviriyor yönünü.

Tabii mutfakta tek başına sıkılıp ortaklığa doğru çeviriyor yönünü.

Solo işleri kadar ortak projeleriyle de adından söz ettiriyor. Avustralyalı pop sanatçısı Kota Banks ile kaydettikleri True North projesi iki müzisyenin enerjisinin ne kadar iyi uyuştuğunun en net kanıtı. Birlikte çalıştığı isimlerin tarzına uyum sağlarken kendi imzasını korumayı çok iyi başarıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilindik kişilerin radarına yakalanması an meselesi demiştik ve olanlar oldu!

Bilindik kişilerin radarına yakalanması an meselesi demiştik ve olanlar oldu!

Sadece kendi şarkılarıyla değil yaptığı remikslerle de ses getiren bir isim. Elektronik müziğin devlerinden deadmau5 ve Flight Facilities gibi isimlerin parçalarına yaptığı remiksler onun yeteneğinin sektör tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor.

Dinlemeye nerden başlanmalı?

Dinlemeye nerden başlanmalı?

Çalma listelerinize yeni sesler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Klasikleşen 'Pure Luck' iyi bir giriş noktası olsa da güncel tarzını tam anlamıyla yakalamak için 'Secretive!' veya 'Water Gun / Microscopic' projelerine kesinlikle kulak vermelisiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın