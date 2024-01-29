Yeni Bir Araştırmaya Göre Sağlıksız Beslenme Bağırsak Kanserinden Kaynaklanan Ölüm Riskini Arttırıyor!

Yapılan yani bir çalışmaya göre sağlıksız beslenme ve alkol tüketimi bağırsak kanseri ölümlerinde artışa neden oluyor. İtalyan araştırmacılar, bu yıl İngiltere'de yaptıkları araştırmada bu kişilerin hastalıktan ölme oranının 25 ila 49 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 26, kadınlarda ise yüzde 39 arttığı sonucuna vardı. Detaylar için buyurun...👇