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Yeni Bir Araştırmaya Göre Sağlıksız Beslenme Bağırsak Kanserinden Kaynaklanan Ölüm Riskini Arttırıyor!

Yeni Bir Araştırmaya Göre Sağlıksız Beslenme Bağırsak Kanserinden Kaynaklanan Ölüm Riskini Arttırıyor!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 13:21

Yapılan yani bir çalışmaya göre sağlıksız beslenme ve alkol tüketimi bağırsak kanseri ölümlerinde artışa neden oluyor. İtalyan araştırmacılar, bu yıl İngiltere'de yaptıkları araştırmada bu kişilerin hastalıktan ölme oranının 25 ila 49 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 26, kadınlarda ise yüzde 39 arttığı sonucuna vardı. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25532...
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İngiltere'de yapılan yani bir çalışmaya göre, sağlıksız beslenme ve alkol tüketimi bağırsak kanseri ölümlerinde artışa neden oluyor.

İngiltere'de yapılan yani bir çalışmaya göre, sağlıksız beslenme ve alkol tüketimi bağırsak kanseri ölümlerinde artışa neden oluyor.

İtalyan araştırmacılar, bu yıl İngiltere'de yaptıkları araştırmada, sağlıksız beslenen ve alkol tüketen kişilerin hastalıktan ölme oranının 25 ila 49 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 26, kadınlarda ise yüzde 39 arttığı sonucuna vardı.

İtalyan araştırmacılar, bu yıl İngiltere'de yaptıkları araştırmada, sağlıksız beslenen ve alkol tüketen kişilerin hastalıktan ölme oranının 25 ila 49 yaş arasındaki erkeklerde yüzde 26, kadınlarda ise yüzde 39 arttığı sonucuna vardı.

Milano Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Profesör Carlo La Vecchia, şişmanlık, obezite ve yüksek kan şekeri seviyeleri ilişkili sağlık sorunlarının artışa katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Milano Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Profesör Carlo La Vecchia, şişmanlık, obezite ve yüksek kan şekeri seviyeleri ilişkili sağlık sorunlarının artışa katkıda bulunduğunu belirtiyor.

"Ek olarak, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşamın arttığı ülkelerde bağırsak kanseri riski artırıyor."

"Ek olarak, alkol tüketimi ve hareketsiz yaşamın arttığı ülkelerde bağırsak kanseri riski artırıyor."

"Fransa ve İtalya gibi alkol tüketiminin azaldığı ülkelerde, bu kanserden ölüm oranlarında belirgin bir artış yaşanmadı."

"Fransa ve İtalya gibi alkol tüketiminin azaldığı ülkelerde, bu kanserden ölüm oranlarında belirgin bir artış yaşanmadı."
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"Erken yaşta oluşan bağırsak kanseri, yaşlılarda teşhis edilen bağırsak kanserine kıyasla daha agresif olma eğiliminde. Hayatta kalma oranları ise daha düşük."

"Erken yaşta oluşan bağırsak kanseri, yaşlılarda teşhis edilen bağırsak kanserine kıyasla daha agresif olma eğiliminde. Hayatta kalma oranları ise daha düşük."

Hastaların hayatta kalma oranlarını iyileştirmek için daha erken test ve tedaviler yapılması gerekiyor.

Hastaların hayatta kalma oranlarını iyileştirmek için daha erken test ve tedaviler yapılması gerekiyor.

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