Genellikle Sorunlu Bir Ev Hayatının İlk Belirtileri Olan 21 Önemli Madde
Genellikle Sorunlu Bir Ev Hayatının İlk Belirtileri Olan 21 Önemli Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bir kişinin evine misafir olduğunuzda, bazı belirtiler ev sahibinin yaşam tarzı ve kişiliği hakkında önemli ipuçları verebilir. İşte, karşılaştığınızda dikkatli olmanız gereken bir evin 15 problemli göstergesi. Bu belirtiler, ev sahibinin yaşam şekli, kişilik özellikleri ve belki de gizli sırları hakkında size bilgi verebilir. Peki, neymiş bu ipuçları beraber bakalım.
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1. "İyi bakılmamış ve mutsuz gözüken evcil hayvanları varsa hemen onlara karşı olan bakış açım değişiyor."
2. "Banyoda sabun yoksa."
3. "Dışarıda olması gereken çöp kutusunun evin içerisinde olması."
4. "Evde misafir varken bile kavga eden aile üyelerinin olması."
5. "Evin içerisinin çöp dolu olması."
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6. "Kılıfı olmayan yastık kullanmaları."
7. "Eve girdiğin anda acayip kokular gelmeye başlıyorsa..."
8. "Bir köşeye birikmiş kirli kıyafetlerin varlığı."
9. "Duvarlarda yumruklama sonucu oluşmuş kocaman delikler olması."
10. "Evin içerisinde nargile varsa benim için büyük bir sorun."
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11. "Bunu söylememe gerek yok gibi düşünsem de, Nazi bayrağı olması."
12. "Kirli tabak ve çanakların lavaboda dolmuş olması."
13. "Evin her köşesinde alkol şişeleri olması."
14. "Evdeki eşyaların toz tutmuş olması olabilir."
15. "Banyodaki camın kirden görülmez olmuş olması..."
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16. "Tuvaletlerinin kirli olması ve lekeler bulunması."
17. "Evlerinin içerisinin sinek gibi farklı farklı böceklerle dolu olması."
18. "Halılarının leke içerisinde olması kadar sinir bozucu bir şey yok."
19. "Bir keresinde içerisi kamera dolu bir eve girmiştim ve çok ürkütücü bir tecrübeydi."
20. "Gittiğim kişinin evinde bir tane bile kitap göremiyorsam hızla oradan uzaklaşıyorum."
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21. "Dışarıdan kilitlenen odaları varsa bütün seçimlerimi iyice bir düşünürüm."
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