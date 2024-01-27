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Genellikle Sorunlu Bir Ev Hayatının İlk Belirtileri Olan 21 Önemli Madde

Genellikle Sorunlu Bir Ev Hayatının İlk Belirtileri Olan 21 Önemli Madde

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 16:31

Bir kişinin evine misafir olduğunuzda, bazı belirtiler ev sahibinin yaşam tarzı ve kişiliği hakkında önemli ipuçları verebilir. İşte, karşılaştığınızda dikkatli olmanız gereken bir evin 15 problemli göstergesi. Bu belirtiler, ev sahibinin yaşam şekli, kişilik özellikleri ve belki de gizli sırları hakkında size bilgi verebilir. Peki, neymiş bu ipuçları beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İyi bakılmamış ve mutsuz gözüken evcil hayvanları varsa hemen onlara karşı olan bakış açım değişiyor."

1. "İyi bakılmamış ve mutsuz gözüken evcil hayvanları varsa hemen onlara karşı olan bakış açım değişiyor."

2. "Banyoda sabun yoksa."

2. "Banyoda sabun yoksa."

3. "Dışarıda olması gereken çöp kutusunun evin içerisinde olması."

3. "Dışarıda olması gereken çöp kutusunun evin içerisinde olması."

'Şehirden kirli çöp kutusu çalmazsın heralde.'

4. "Evde misafir varken bile kavga eden aile üyelerinin olması."

5. "Evin içerisinin çöp dolu olması."

5. "Evin içerisinin çöp dolu olması."
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6. "Kılıfı olmayan yastık kullanmaları."

6. "Kılıfı olmayan yastık kullanmaları."

'Yastıkların üzerinde sarı lekeler varsa bonus puan.'

7. "Eve girdiğin anda acayip kokular gelmeye başlıyorsa..."

7. "Eve girdiğin anda acayip kokular gelmeye başlıyorsa..."

8. "Bir köşeye birikmiş kirli kıyafetlerin varlığı."

8. "Bir köşeye birikmiş kirli kıyafetlerin varlığı."

9. "Duvarlarda yumruklama sonucu oluşmuş kocaman delikler olması."

9. "Duvarlarda yumruklama sonucu oluşmuş kocaman delikler olması."

10. "Evin içerisinde nargile varsa benim için büyük bir sorun."

10. "Evin içerisinde nargile varsa benim için büyük bir sorun."
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11. "Bunu söylememe gerek yok gibi düşünsem de, Nazi bayrağı olması."

11. "Bunu söylememe gerek yok gibi düşünsem de, Nazi bayrağı olması."

12. "Kirli tabak ve çanakların lavaboda dolmuş olması."

12. "Kirli tabak ve çanakların lavaboda dolmuş olması."

13. "Evin her köşesinde alkol şişeleri olması."

13. "Evin her köşesinde alkol şişeleri olması."

14. "Evdeki eşyaların toz tutmuş olması olabilir."

14. "Evdeki eşyaların toz tutmuş olması olabilir."

15. "Banyodaki camın kirden görülmez olmuş olması..."

15. "Banyodaki camın kirden görülmez olmuş olması..."
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16. "Tuvaletlerinin kirli olması ve lekeler bulunması."

16. "Tuvaletlerinin kirli olması ve lekeler bulunması."

17. "Evlerinin içerisinin sinek gibi farklı farklı böceklerle dolu olması."

17. "Evlerinin içerisinin sinek gibi farklı farklı böceklerle dolu olması."

'Eğer böcekler ölü bir şekilde etraftaysa bonus puan.'

18. "Halılarının leke içerisinde olması kadar sinir bozucu bir şey yok."

18. "Halılarının leke içerisinde olması kadar sinir bozucu bir şey yok."

19. "Bir keresinde içerisi kamera dolu bir eve girmiştim ve çok ürkütücü bir tecrübeydi."

19. "Bir keresinde içerisi kamera dolu bir eve girmiştim ve çok ürkütücü bir tecrübeydi."

'Neden evinin ortasında kameraya ihtiyacın olsun ki?'

20. "Gittiğim kişinin evinde bir tane bile kitap göremiyorsam hızla oradan uzaklaşıyorum."

20. "Gittiğim kişinin evinde bir tane bile kitap göremiyorsam hızla oradan uzaklaşıyorum."
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21. "Dışarıdan kilitlenen odaları varsa bütün seçimlerimi iyice bir düşünürüm."

21. "Dışarıdan kilitlenen odaları varsa bütün seçimlerimi iyice bir düşünürüm."

'Neden bir kapıyı sadece dışarıdan kitlemek isteyesin ki?'

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