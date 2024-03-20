Yeni Bir Araştırmanın İlk Sonuçlarına Göre Kadınlarda Menopozu Geciktirecek Olan Aşı Bulundu!
Yeni Bir Araştırmanın İlk Sonuçlarına Göre Kadınlarda Menopozu Geciktirecek Olan Aşı Bulundu!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/26807...
Bilim insanları menopozu geciktirebilecek yeni bir aşı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan aşı, kadınlarda 25 yaşını doldurduktan sonra azalmaya başlayan bir hormonu taklit ediyor. Detaylar için buyurun...👇
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Bilim insanları menopozu geciktirebilecek yeni bir aşı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'li araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan aşı, kadınlarda 25 yaşını doldurduktan sonra azalmaya başlayan bir hormonu taklit ediyor.
Dr. Daisy Robinton: "Bu ilaç menopozu geciktirmekle kalmayıp, menopozu önleyebilir."
"Antimülleryen hormon, yumurta kaybının hızını yavaşlatmak ve 'menopoza giden yolu uzatmak' için kullanılabilir. Yumurtalıklar vücudun geri kalanına göre iki buçuk kat daha hızlı yaşlanıyor ve 35 ila 50 yaş arasında hızlı bir düşüş yaşıyor."
"Bu hormon menopoza kadar geçen süreyi kontrol ediyor ve kadınlarda fren görevi görüyor.”
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Birkaç ayda bir yapılacak olan aşı, şu anda fareler üzerinde test ediliyor. Başarılı olursa, önümüzdeki birkaç yıl içinde insanlar üzerinde denemelere geçilecek.
"Yumurtalıkların işlevini daha uzun bir süre boyunca destekleyerek, kadınların sağlığını daha uzun bir süre boyunca korumayı umuyoruz."
Menopoz, genellikle 45 ila 55 yaşları arasında, düşük hormon düzeyleri nedeniyle bir kadının adet döneminin durmasıyla ortaya çıkar.
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