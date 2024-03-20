Yeni Bir Araştırmanın İlk Sonuçlarına Göre Kadınlarda Menopozu Geciktirecek Olan Aşı Bulundu!

Bilim insanları menopozu geciktirebilecek yeni bir aşı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. ABD'li araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan aşı, kadınlarda 25 yaşını doldurduktan sonra azalmaya başlayan bir hormonu taklit ediyor. Detaylar için buyurun...👇