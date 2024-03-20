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Bu Nasıl Anne? 16 Aylık Bebeğini Evde Tek Başına Bırakarak Ölüme Terk Etti

Bu Nasıl Anne? 16 Aylık Bebeğini Evde Tek Başına Bırakarak Ölüme Terk Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
20.03.2024 - 11:51

ABD'de 32 yaşındaki bir kadın, 16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp tatile çıktı. Tıp uzmanları, bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğünü belirledi. Kadın, şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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TRT Haber'in aktardığına göre olay, geçen yaz yaşandı. Kristel Candelario isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti.

TRT Haber'in aktardığına göre olay, geçen yaz yaşandı. Kristel Candelario isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti.

Cuyahoga Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

Cuyahoga Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

Oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

Oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

Acil müdahale ekipleri de olay yerine gelmeden önce çocuğun kıyafetlerinin değiştirildiğini ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Acil müdahale ekipleri de olay yerine gelmeden önce çocuğun kıyafetlerinin değiştirildiğini ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.

Candelario, İspanyol bir tercüman aracılığıyla, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.

Candelario, İspanyol bir tercüman aracılığıyla, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.
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Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.

Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.
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