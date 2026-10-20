Yeni Belgesel Dünyanın En Ünlü Koca Ayak Görüntüsünün Arkasındaki Gerçeği Ortaya Çıkardı
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Tam 59 yıl önce Kuzey Kaliforniya'daki bir ormanda çekilen ve o günden beri tartışması bitmeyen Koca Ayak görüntüsü yeniden gündemde. 'Capturing Bigfoot' adlı belgesel, yıllarca bir kasada saklanan 16 mm'lik bir film makarasının ünlü görüntüden bir yıl önce çekilmiş bir provayı gösterdiğini öne sürüyor.
Kaynak: Newsweek
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Bir dakikadan kısa görüntü, yarım asırdır Koca Ayak'ın en güçlü kanıtı sayılıyordu
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Kasadan çıkan makara, ünlü görüntüden bir yıl önce çekilmiş
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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