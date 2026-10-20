Yeni Belgesel Dünyanın En Ünlü Koca Ayak Görüntüsünün Arkasındaki Gerçeği Ortaya Çıkardı

20 Ekim 1967'de Roger Patterson ve arkadaşı Bob Gimlin, Kuzey Kaliforniya'daki Bluff Creek bölgesinde ata binerken 16 mm'lik kameralarıyla kısa bir görüntü kaydetti. Yaklaşık bir dakika süren kayıtta, tüylerle kaplı iri yarı bir figür dere yatağında yürüyor, bir an dönüp kameraya bakıyor ve ağaçların arasında kayboluyor.

Patterson-Gimlin filmi olarak bilinen bu kayıt, o günden bu yana Koca Ayak'a inananların elindeki en güçlü kanıt oldu. Figürün kameraya döndüğü an, efsanenin simgesi haline geldi. Görüntü kare kare incelendi, yürüyüş analizleri yapıldı, sayısız kez kostüm iddiası ortaya atıldı. Ancak bugüne kadar kimse tartışmayı kesin olarak kapatacak bir kanıt sunamadı.

Washington eyaletindeki Yakima kasabasında yaşayan eski rodeo binicisi Patterson, görüntüdeki canlının gerçek olduğunu ölene kadar savundu. Gimlin de bugün hala ikilinin herhangi bir oyun kurmadığını söylüyor.