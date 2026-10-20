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Yeni Belgesel Dünyanın En Ünlü Koca Ayak Görüntüsünün Arkasındaki Gerçeği Ortaya Çıkardı

Yeni Belgesel Dünyanın En Ünlü Koca Ayak Görüntüsünün Arkasındaki Gerçeği Ortaya Çıkardı

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 13:23 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 13:24
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Tam 59 yıl önce Kuzey Kaliforniya'daki bir ormanda çekilen ve o günden beri tartışması bitmeyen Koca Ayak görüntüsü yeniden gündemde. 'Capturing Bigfoot' adlı belgesel, yıllarca bir kasada saklanan 16 mm'lik bir film makarasının ünlü görüntüden bir yıl önce çekilmiş bir provayı gösterdiğini öne sürüyor.

Kaynak: Newsweek

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Bir dakikadan kısa görüntü, yarım asırdır Koca Ayak'ın en güçlü kanıtı sayılıyordu

Bir dakikadan kısa görüntü, yarım asırdır Koca Ayak'ın en güçlü kanıtı sayılıyordu

20 Ekim 1967'de Roger Patterson ve arkadaşı Bob Gimlin, Kuzey Kaliforniya'daki Bluff Creek bölgesinde ata binerken 16 mm'lik kameralarıyla kısa bir görüntü kaydetti. Yaklaşık bir dakika süren kayıtta, tüylerle kaplı iri yarı bir figür dere yatağında yürüyor, bir an dönüp kameraya bakıyor ve ağaçların arasında kayboluyor.

Patterson-Gimlin filmi olarak bilinen bu kayıt, o günden bu yana Koca Ayak'a inananların elindeki en güçlü kanıt oldu. Figürün kameraya döndüğü an, efsanenin simgesi haline geldi. Görüntü kare kare incelendi, yürüyüş analizleri yapıldı, sayısız kez kostüm iddiası ortaya atıldı. Ancak bugüne kadar kimse tartışmayı kesin olarak kapatacak bir kanıt sunamadı.

Washington eyaletindeki Yakima kasabasında yaşayan eski rodeo binicisi Patterson, görüntüdeki canlının gerçek olduğunu ölene kadar savundu. Gimlin de bugün hala ikilinin herhangi bir oyun kurmadığını söylüyor.

Kasadan çıkan makara, ünlü görüntüden bir yıl önce çekilmiş

Kasadan çıkan makara, ünlü görüntüden bir yıl önce çekilmiş

Belgeselin çıkış noktası, beklenmedik bir keşif. Yönetmen Marq Evans ile aynı kolejde ders veren Teresa Brooks, babası Norm Johnson'ın ölümünün ardından onun kilitli kasasında 16 mm'lik bir film makarası buldu. People dergisinin aktardığına göre Seattle'da Boeing'in film departmanını yöneten Johnson, kardeşi aracılığıyla Patterson ve Gimlin'le bağlantılıydı ve 1967'deki ünlü filmi banyo eden kişi oydu.

Brooks, annesinin o dönem başı derde girer diye korktuğunu ve babasından bu işle ilgili her şeyi ortadan kaldırmasını istediğini anlattı. Makaradaki yaklaşık 40 saniyelik görüntüde, ünlü çekimin yapıldığı yere benzeyen bir alanda biraz daha zayıf görünen bir Koca Ayak figürü ormana doğru yürüyor. Filmin üzerindeki işaretler, kaydın 1966'da yani ünlü görüntüden yaklaşık bir yıl önce çekildiğini gösteriyor.

Evans, ne bulduğunu tam olarak anlamasının dokuz ay sürdüğünü söylüyor. Yönetmene göre bu kayıt, hiç çöpe atılmamış bir deneme çekimi, yani bir prova.

Patterson'ın oğlu, babasının kostümü bir varilde yaktığını anlattı

Patterson'ın oğlu, babasının kostümü bir varilde yaktığını anlattı

Belgeselde konuşan isimlerden biri de Roger Patterson'ın en büyük oğlu Clint Patterson. Bugün 66 yaşında olan ve Montana'da çiftçilik yapan Clint'in görüntünün sahte olduğunu yıllar önce annesinden öğrendiği ve bu sırrı taşımanın onu çok yorduğu belirtiliyor. Clint, babasının kostümü evin arkasındaki bir varilde parça parça, yaklaşık yarım saat boyunca yaktığını gördüğünü anlatıyor.

Yine Yakimalı olan ve bugün 80'li yaşlarındaki Bob Heironimus da belgeselde yer alıyor. Heironimus uzun zamandır o gün kostümün içindeki kişinin kendisi olduğunu iddia ediyor.

Evans'a göre hikayenin arkasında maddi bir neden de var. Patterson 1972'de lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yönetmen, Patterson'ın filmi çektiğinde hasta olduğunu bildiğini ve üç küçük çocuğuna geride bir gelir bırakmak istediğini öne sürüyor.

Koca Ayak'a inananların hepsi ikna olmuş değil

Koca Ayak'a inananların hepsi ikna olmuş değil

Belgesel ses getirse de tartışmanın tamamen kapandığını söylemek zor. Bob Gimlin, ikilinin bir oyun sahnelediği iddialarını reddetmeyi sürdürüyor. Görüntüyü yıllardır savunanlar arasında Universal Stüdyoları'nın eski makyaj sanatçılarından Bill Munns da var. Munns, o dönemin imkanlarıyla ve Hollywood'dan destek alınsa bile böyle bir kostümün yapılamayacağını savunuyor.

Evans ise yola Koca Ayak'ın olmadığını kanıtlamak için çıkmış bir şüpheci olmadığını vurguluyor. Yönetmen, bu hikayeye yıllarını ve inancını bağlamış insanlar için yeni bulguları kabul etmenin çok zor olacağının da farkında.

Marq Evans'ın yönettiği ve yaklaşık 103 dakika süren belgesel ilk gösterimini mart ayında SXSW festivalinde yaptı. Ekim boyunca sınırlı sayıda salonda yönetmenle söyleşili gösterimlerle izleyiciyle buluşan film, Ulusal Koca Ayak Günü olarak kutlanan 20 Ekim'den itibaren ABD ve Kanada'da Amazon Prime Video'da kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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