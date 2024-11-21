Yeni Bakan Elon Musk'ın İlk İcraatı Belli Oldu: Uzaktan Çalışmayı Kaldırmak
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Yeni Bakan Elon Musk'ın İlk İcraatı Belli Oldu: Uzaktan Çalışmayı Kaldırmak
5 Kasım'da ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın bakanlar kabinesi oluşmaya başladı. Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk, Trump kabinesinin yeni Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. Yeni görevine Vivek Ramaswamy ile birlikte getirilen Musk'ın nasıl kararlar alacağı da merak konusuydu. Elon Musk'ın ilk icraat için önerisi de belli oldu.
Fakat bu öneri, milyonlarca kişinin keyfini kaçıracak cinsten.
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Elon Musk, ABD başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu.
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Elon Musk, Trump kabinesinin yeni Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.
ABD'nin yeni bakanı olarak görev alan Musk ve Ramaswamy'nin ilk icraat önerisi de belli oldu: uzaktan çalışmayı kaldırmak.
"Federal çalışanların haftanın beş günü ofise gelmelerini zorunlu kılmak, bizim de memnuniyetle karşıladığımız gönüllü bir işten çıkarma dalgası sağlayacak."
Elon Musk ayrıca sahibi olduğu Tesla'da da uzaktan çalışma imkanını kaldırmış, iş ilanlarında çalışanların tam zamanlı olarak ofise gelmesi gerektiğini belirtmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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