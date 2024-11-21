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Yeni Bakan Elon Musk'ın İlk İcraatı Belli Oldu: Uzaktan Çalışmayı Kaldırmak

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Yeni Bakan Elon Musk'ın İlk İcraatı Belli Oldu: Uzaktan Çalışmayı Kaldırmak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 11:51

5 Kasım'da ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump'ın bakanlar kabinesi oluşmaya başladı. Seçim sürecinde Trump'ın en büyük destekçisi olan Elon Musk, Trump kabinesinin yeni Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. Yeni görevine Vivek Ramaswamy ile birlikte getirilen Musk'ın nasıl kararlar alacağı da merak konusuydu. Elon Musk'ın ilk icraat için önerisi de belli oldu. 

Fakat bu öneri, milyonlarca kişinin keyfini kaçıracak cinsten.

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Elon Musk, ABD başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu.

Elon Musk, ABD başkan adayı Donald Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu.

Medya gücünü kullanan, yeri geldiğinde sahnelerde de yer alan Elon Musk'ın Donald Trump'ın seçimi kazanmasında etkisi olduğu düşünülüyor. Musk da bu etkinin karşılığını almaya başladı.

Elon Musk, Trump kabinesinin yeni Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.

Elon Musk, Trump kabinesinin yeni Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.

Trump yaptığı açıklamada Musk ve Ramaswamy'nin işbirliği yaparak söz konusu bakanlığa liderlik edeceğini belirtti. Buna göre, yeni bakanların hükümetin harcamalarını düzenlemek, verimliliğini artırmak gibi önemli görevleri bulunuyor.

ABD'nin yeni bakanı olarak görev alan Musk ve Ramaswamy'nin ilk icraat önerisi de belli oldu: uzaktan çalışmayı kaldırmak.

ABD'nin yeni bakanı olarak görev alan Musk ve Ramaswamy'nin ilk icraat önerisi de belli oldu: uzaktan çalışmayı kaldırmak.

İki yeni bakan, Wall Street Journal'a yazdıkları köşe yazısında hükümetin büyüklüğünü azaltmak için federal çalışanların evden çalışma ayrıcalıklarına bir son verilmesi gerektiğini belirtti.

Uzaktan çalışmanın kaldırılmasıyla birlikte birçok hükümet çalışanının istifa edeceği, dolayısıyla da hükümetin karda olacağı düşünülüyor.

"Federal çalışanların haftanın beş günü ofise gelmelerini zorunlu kılmak, bizim de memnuniyetle karşıladığımız gönüllü bir işten çıkarma dalgası sağlayacak."

"Federal çalışanların haftanın beş günü ofise gelmelerini zorunlu kılmak, bizim de memnuniyetle karşıladığımız gönüllü bir işten çıkarma dalgası sağlayacak."

Elon Musk ayrıca uzaktan çalışmanın yalnızca pandemi döneminin getirdiği bir ayrıcalık olduğunu, Amerikan vergi mükelleflerinin hala bu ayrıcalıktan yararlanan federal çalışanlara ödeme yapmaması gerektiğini belirtti.

Elon Musk ayrıca sahibi olduğu Tesla'da da uzaktan çalışma imkanını kaldırmış, iş ilanlarında çalışanların tam zamanlı olarak ofise gelmesi gerektiğini belirtmişti.

Elon Musk ayrıca sahibi olduğu Tesla'da da uzaktan çalışma imkanını kaldırmış, iş ilanlarında çalışanların tam zamanlı olarak ofise gelmesi gerektiğini belirtmişti.

Halihazırda Tesla'da uzaktan çalışanlara mail gönderen Elon Musk yeni kararını duyurmuş, bir de  'ofise gelmemeniz halinde istifa ettiğinizi varsayacağız' notunu eklemişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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