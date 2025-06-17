Yemek Tercihlerine Göre Hangi Burçla %100 Anlaşırsın?

Aşkın ve dostluğun sırrı belki de midemizde saklı! 😋 Tatlı mı tuzlu mu, fast food mu yoksa gurme mi? Seçtiğin yemekler sadece damak zevkini değil, hangi burçla ruhunun uyum içinde olduğunu da ortaya çıkarabilir! Bu testte sadece ne yediğini değil, kimlerle en iyi enerjiyi yakalayabileceğini de keşfedeceksin. Belki senin kalbin bir Yengeç’in sıcak mutfağında ya da bir Boğa’nın lüks sofralarında huzur bulacak… Kim bilir?