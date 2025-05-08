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Yediği Yemekleri Yakmak İçin Kilometrelerce Koşan Ayşe Şimdi de Araba ile Yarıştı

Yediği Yemekleri Yakmak İçin Kilometrelerce Koşan Ayşe Şimdi de Araba ile Yarıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 16:56

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Lahmacun, çiğ köfte, midye gibi yemekleri yedikten sonra, kalori yakmak için kilometrelerce koşan 'ayseilefitol'u mutlaka tanıyorsunuz. Kendisi enerjisiyle pek çok kişiye ilham oluyor. Bundan önce birbirinden ilginç denemeler yapan Ayşe bu sefer de bir araba ile yarıştı. Hedefe kendisini takip eden araçtan önce varmaya çalışan sporcu, omurilik felçlileri için koştu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Omurilik felci, omurilik hasarına bağlı olarak vücudun alt kısımlarında his kaybı ve hareket yeteneğinin kaybolması durumudur.

Omurilik felci, omurilik hasarına bağlı olarak vücudun alt kısımlarında his kaybı ve hareket yeteneğinin kaybolması durumudur.

Bu durum, genellikle bir kaza, düşme veya hastalık sonucunda ortaya çıkar. Omurilik felci, kişinin yaşam kalitesini ve bağımsızlığını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, omurilik felci olan kişilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon programları, bu kişilerin yaşam kalitesini artırmayı ve bağımsızlıklarını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Bu durumun önlenmesi ve tedavisi konusunda yapılan araştırmalarla, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu duruma farkındalık yaratmak için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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