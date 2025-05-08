Yediği Yemekleri Yakmak İçin Kilometrelerce Koşan Ayşe Şimdi de Araba ile Yarıştı

Bu durum, genellikle bir kaza, düşme veya hastalık sonucunda ortaya çıkar. Omurilik felci, kişinin yaşam kalitesini ve bağımsızlığını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, omurilik felci olan kişilere yönelik tedavi ve rehabilitasyon programları, bu kişilerin yaşam kalitesini artırmayı ve bağımsızlıklarını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Bu durumun önlenmesi ve tedavisi konusunda yapılan araştırmalarla, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu duruma farkındalık yaratmak için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.