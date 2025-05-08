Yediği Yemekleri Yakmak İçin Kilometrelerce Koşan Ayşe Şimdi de Araba ile Yarıştı

Lahmacun, çiğ köfte, midye gibi yemekleri yedikten sonra, kalori yakmak için kilometrelerce koşan 'ayseilefitol'u mutlaka tanıyorsunuz. Kendisi enerjisiyle pek çok kişiye ilham oluyor. Bundan önce birbirinden ilginç denemeler yapan Ayşe bu sefer de bir araba ile yarıştı. Hedefe kendisini takip eden araçtan önce varmaya çalışan sporcu, omurilik felçlileri için koştu.
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Omurilik felci, omurilik hasarına bağlı olarak vücudun alt kısımlarında his kaybı ve hareket yeteneğinin kaybolması durumudur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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