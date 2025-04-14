Yaza Hayalindeki Vücutla Girmek İsteyenlerin Öğünlerine Eklemesi Gereken Tarifler

Yağsız, fit ve doyurucu bir ikiliyle geldik.
Hazırlama süresi: 25 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Pişirme derecesi: 190°
Tavuk Köfte
Malzemeler
500 g tavuk kıyması
1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1/2 su bardağı galeta unu
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tatlı toz biber
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz
Zeytinyağı
Yapılışı1. Büyük bir karıştırma kabında tavuk kıymasını, rende soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı birleştirin. Üzerine kimyon, toz biber, karabiber ve tuz ekleyin. Son olarak kıydığınız maydanozu da ekleyip yoğurun. Harcın, biraz yapışkan bir kıvam alması gerekli.
2. Yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve köfteler oluşturun. Üzerine hafifçe basıp yassılaştırın.
3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine alın. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı püskürtün, 190 derecede 12-15 dakika pişirin.
4. Yanına dilediğiniz soslarla birlikte servis edin.
Çıtır Nohut
Malzemeler
1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir, süzülmüş ve kurutulmuş)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1/2 çay kaşığı acı toz biber (isteğe göre artırılabilir)
1/2 çay kaşığı kimyon
Tuz
Yapılışı
1. Haşlanmış nohutları temiz bir bezle kurulayın. Nohutların kuru olması, daha çıtır olmalarını sağlar.
2. Nohutları kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızı biber, acı biber, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın.
3. Baharatlanmış nohutları Airfryer’ın küçük haznesine alın. 200 derecede 12-15 dakika pişirin. Pişirme sırasında hazneyi birkaç kez sallayarak nohutların eşit şekilde pişmesini sağlayın.
Aynı anda pişirme teknolojisi sayesinde artık her şey çok daha pratik ve hızlı tamamlanacak.
Afiyet olsun.
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Yaz kapıyı çaldı çalacak, diyet listeleri hazırlanıyor, herkes bir fit olma çabasında ve spor salonları tıklım tıklım 🤷