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Yaza Hayalindeki Vücutla Girmek İsteyenlerin Öğünlerine Eklemesi Gereken Tarifler

etiket Yaza Hayalindeki Vücutla Girmek İsteyenlerin Öğünlerine Eklemesi Gereken Tarifler

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 19:31

Yaz kapıda ve o hayalini kurduğunuz fit vücuda kavuşmak için mutfağa girme zamanı! Şok diyetlere veda edip hem lezzetli hem de formunuza dost tariflerle hedeflerinize ulaşmaya ne dersiniz? İşte sizi tok tutacak, enerji verecek ve yaza bomba gibi hazırlayacak enfes tarifler!

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1. Protein Pankek

1. Protein Pankek

Hem lezzet bombası hem çok sağlıklı. Bir emekten alınabilecek maksimum verimi resmen veriyor. 

Malzemeler

  • 1 olgun muz

  • 2 büyük boy yumurta

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

  • Bir tutam tuz

  • Biraz zeytinyağı

Yapılışı

1. Muzu bir kasede güzelce ezin. Üzerine yumurta, yulaf ezmesi, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyerek karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesi içine girecek uygun bir pişirme kabını yağlayın.

3. Karışımdan küçük porsiyonlar alarak bu kaba dökün.

4. Airfryer'ı 180 dereceye ayarlayın ve pankekleri yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 

5. Pankekleri taze meyveler, yoğurt, bal veya diğer sevdiğiniz sağlıklı malzemelerle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

2. Acılı Çıtır Karnabahar

2. Acılı Çıtır Karnabahar

Kendinize engel olmadan bol bol yiyebileceğiniz bir yemek! Vicdan azabına son yani. Karnabahar'ı bu kadar seveceğiniz aklınıza gelir miydi acaba?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı acı sos

  • 2 çay kaşığı sirke

  • 1 doğranmış sarımsak

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam taze nane

  • 1 karnabahar

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

  • 1.5 çay kaşığı deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

Yapılışı

1. Karnabaharları ufak parçalara ayıralım ve bir tencereye suyu alıp kaynatalım. Suya tuz ilave edelim ve kaynadıktan sonra içine karnabaharları atıp 4 dakika haşlayalım. Ardından süzelim.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır ve unu karıştırıp bir harç yapalım. 

3. Bu sırada Philips Çift Hazneli Airfryer cihazımızı sebze modunda çalıştırarak ısıtalım. Hazırladığımız harca karnabaharları ekleyelim ve her yerleri bulanacak şekilde karıştıralım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sıcak haznesine karnabaharları yerleştirelim ve hazneyi kapatalım. Önce içinin pişmesi için ayarlayıp pişirmeye başlayalım. 

5. Daha sonra kızarması için tekrar yeni ayarda çalıştıralım ve bu sırada karnabaharları ters düz edelim. 

6. Pişen karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis ederek tüketebilirsiniz. Elinize sağlık. 

Afiyet olsun.

3. Bezelyeli Mantarlı Glutensiz Vejetaryen Lazanya

3. Bezelyeli Mantarlı Glutensiz Vejetaryen Lazanya

Lazanyanın diyet versiyonunu ayağınıza getirdik. Bu tarif sizi çok şaşırtacak. 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 30 dakika 

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler

  • 200 gram kültür mantarı

  • 1 soğan 

  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 650 gram domates sosu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 130 gram glutensiz lazanya katmanı

  • 80 gram donmuş yeşil bezelye

  • 100 gram düşük yağlı krem peynir

  • 40 gram pesto

  • 50 gram Gouda Peyniri

Yapılışı

1. Mantarları dilimler halinde keserek başlayalım ve soğanı ince ince doğrayalım. 

2. Bir tavada mantarları ve soğanları ayçiçek yağında hafifçe kızartalım. Domates sosunu ısıtıp üzerine tuz ve karabiber ekleyelim.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme aksesuarında domates sosunun üzerine fesleğen, lazanya hamuru, mantar, soğan ve dondurulmuş bezelye ekleyelim ve bir kat domates sosuyla lazanyayı bitirelim.

4. Krem peynir fesleğen pesto sosunu bir kasede karıştırarak lazanyanın üzerine sürelim. En üste ise rendelenmiş peynir serpelim.

5. Pişirme aksesuarını sepete yerleştirelim ve hamuru katmanları pişene dek belirtilen sıcaklık ve sürede pişmeye bırakalım.

Afiyet olsun.

4. Şekersiz Kurabiye

4. Şekersiz Kurabiye

Kurabiyeyi sevdiğinizi biliyoruz. Ama gün sonunda şekerli olduğunu düşünüyorsunuz. İşte tam aradığınız tarif geldi. 

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika 

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler

  • 1 adet yumurta

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

  • 1,5 çay bardağı pekmez

  • 3 yemek kaşığı buğday nişastası

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 2,5-3 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı zencefil

  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı 

1. Derin bir kaba tereyağını alın ve krema kıvamını alana kadar mikserle çırpın. 

2. Yumurtayı ilave edin ve çırpma işlemini sürdürün. Pekmezi azar azar ekleyin. Zeytinyağını da ilave edin. Nişasta ve unu eleyerek ekleyin. Unu kontrollü ekleyin. Spatula ile iyice karıştırın. Kabartma tozunu ve baharatları ilave edin. Hamuru streç filmle kapatın. Buzdolabında 30 dakika boyunca dinlendirin. 

3. Çıkarıp ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Şekil vererek yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170 derecede 15-20 dakika pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirip servis edin. 

Afiyet olsun.

5. Tavuk Köfteleri ve Çıtır Acılı Nohut

5. Tavuk Köfteleri ve Çıtır Acılı Nohut

Yağsız, fit ve doyurucu bir ikiliyle geldik. 

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 190°

Tavuk Köfte

Malzemeler

  • 500 g tavuk kıyması

  • 1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı1. Büyük bir karıştırma kabında tavuk kıymasını, rende soğanı, sarımsağı, galeta ununu ve yumurtayı birleştirin. Üzerine kimyon, toz biber, karabiber ve tuz ekleyin. Son olarak kıydığınız maydanozu da ekleyip yoğurun. Harcın, biraz yapışkan bir kıvam alması gerekli.

2. Yoğurduğunuz harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve köfteler oluşturun. Üzerine hafifçe basıp yassılaştırın.

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesine alın. Üzerlerine hafifçe zeytinyağı püskürtün, 190 derecede 12-15 dakika pişirin.

4. Yanına dilediğiniz soslarla birlikte servis edin.

Çıtır Nohut

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de olabilir, süzülmüş ve kurutulmuş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1/2 çay kaşığı acı toz biber (isteğe göre artırılabilir)

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • Tuz

Yapılışı

1. Haşlanmış nohutları temiz bir bezle kurulayın. Nohutların kuru olması, daha çıtır olmalarını sağlar.

2. Nohutları kaseye alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızı biber, acı biber, kimyon ve tuzu ekleyip karıştırın.

3. Baharatlanmış nohutları Airfryer’ın küçük haznesine alın. 200 derecede 12-15 dakika pişirin. Pişirme sırasında hazneyi birkaç kez sallayarak nohutların eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Aynı anda pişirme teknolojisi sayesinde artık her şey çok daha pratik ve hızlı tamamlanacak. 

Afiyet olsun.

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6. Tavuklu Kinoalı Bowl

6. Tavuklu Kinoalı Bowl

Renkli mi renkli bir bowl! Mükemmel bir karışım, bu sayede yaza da hayalinizdeki vücutla girebileceksiniz. 

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

  • 1 su bardağı kinoa

  • 1 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 adet avokado

  • 5-6 adet çeri domates

  • 1/2 limonun suyu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı

1. Kinoayı haşlayın ve süzün.

2. Tavuk göğsünü küp küp doğrayıp zeytinyağı, toz kırmızı biber ve tuz ile marine edin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 20 dakika pişirin.

4. Kaseye kinoa, tavuk, doğranmış avokado ve çeri domatesleri ekleyin. 

5. Üzerine limon suyu ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Afiyet olsun.

7. Somon ve Kuşkonmaz

7. Somon ve Kuşkonmaz

Somon çok ama çok lezzetli ve sağlıklı bir balık. Bakalım yanında kuşkonmaz da olunca nasıl oluyormuş?

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler

  • 1 dilim somon

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 limonun suyu

  • 10-12 adet kuşkonmaz

  • Tuz, karabiber

Yapılışı

1. Somonu zeytinyağı, hardal, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla marine edin.

2. Kuşkonmazları yıkayıp uç kısımlarını kesin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200 derecede 15 dakika pişirin.

4. Servis ederken limon dilimleriyle süsleyin. 

Afiyet olsun.

8. Kinoalı Sebze Köftesi

8. Kinoalı Sebze Köftesi

Kinoanın girdiği her şey güzelleşiyor!

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı sıcak sebze suyu

  • 1 adet yumurta

  • 2 adet haşlanmış küçük boy patates

  • 1 adet küçük boy kabak

  • 1 adet küçük boy havuç

  • 2 dal taze soğan

  • 1/4 demet maydanoz

  • 1/4 demet dereotu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kişniş

Yapılışı

1. Kinoayı sıcak sebze suyunda suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Kabuklarını soyduğunuz havuç ve kabağı, haşlanmış rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

2. Taze soğanları ince ince doğrayın. Dereotu ve maydanozları incecik kıyın. Sebze suyunda haşlanan kinoayı, cam bir karıştırma kabına alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

3. Rendelenmiş havuç, kabak ve haşlanmış patatesi, doğranmış yeşilliklerle karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve kişnişle tatlandırın.

4. Son olarak yumurtayı da kattıktan sonra tüm malzemeyi bir kaşık yardımıyla özleşene kadar karıştırın.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine pişirme kağıdı yerleştirin.

6. Hazırladığınız kinoalı sebze köftesi harcından bir yemek kaşığı kadar alın ve hazneye porsiyonlar hallinde yerleştirin.

7. 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Afiyet olsun.

9. Bulgur Porridge

9. Bulgur Porridge

Bulgurun en güzeli hali!

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler

  • 1/2 su bardağı bulgur

  • 1,5 su bardağı süt

  • 2 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 adet muz

  • 1 tutam Hindistan cevizi

  • 1 tutam kuru kayısı

  • 4 adet muz kurusu

  • 1 tutam toz tarçın

  • 3 adet portakal dilimi

Yapılışı

1. Bulgur ve sütü Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip, 160 derecede 20 dakika pişirin.

2. Pişen karışıma fıstık ezmesi ve muzu ekleyip ezerek karıştırın.

3. Karışımı tabağa alın ve üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin. 

Afiyet olsun.

10. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

10. Kavrulmuş Nohut ve Tahin Soslu Izgara Avokado

Nohut ve avokado kafanızda pek bir şey canlandırmamış olabilir ama tarifimize bakınca fikriniz değişecek. 

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler

  • 200 gram konserve suyu süzülmüş nohut

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 2 avokado

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 4 yemek kaşığı ılık su

  • 1 çay kaşığı misket limon suyu

  • 2 tutam deniz tuzu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

1. Nohutları süzerek kurulayın. Ardından zeytinyağı ve garam masala ekleyerek bir kasede karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinde nohutları kavurun.

3. Avokadoyu ikiye bölerek çekirdeğini çıkartın. İçerisine zeytinyağı sürün.

4. Pişirdiğiniz nohutları çıkarın ve sepete avokadoyu yerleştirerek 200 derecede 7 dakika pişirin. 

5. Avokadolar pişerken bir kasede tahin, ılık su, limon suyu ve deniz tuzunu iyice karıştırın. Maydanozları ince ince kıyın. 

6. Pişirdiğiniz avokadoların içerisine sırasıyla nohutları, tahin sosunu ve maydanozu ekleyerek servis edin. 

Afiyet olsun.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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