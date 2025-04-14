Yaza Hayalindeki Vücutla Girmek İsteyenlerin Öğünlerine Eklemesi Gereken Tarifler

Kendinize engel olmadan bol bol yiyebileceğiniz bir yemek! Vicdan azabına son yani. Karnabahar'ı bu kadar seveceğiniz aklınıza gelir miydi acaba?

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

2 çay kaşığı acı sos

2 çay kaşığı sirke

1 doğranmış sarımsak

2 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı un

1 tutam taze nane

1 karnabahar

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

1.5 çay kaşığı deniz tuzu

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı ketçap

Yapılışı

1. Karnabaharları ufak parçalara ayıralım ve bir tencereye suyu alıp kaynatalım. Suya tuz ilave edelim ve kaynadıktan sonra içine karnabaharları atıp 4 dakika haşlayalım. Ardından süzelim.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır ve unu karıştırıp bir harç yapalım.

3. Bu sırada Philips Çift Hazneli Airfryer cihazımızı sebze modunda çalıştırarak ısıtalım. Hazırladığımız harca karnabaharları ekleyelim ve her yerleri bulanacak şekilde karıştıralım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sıcak haznesine karnabaharları yerleştirelim ve hazneyi kapatalım. Önce içinin pişmesi için ayarlayıp pişirmeye başlayalım.

5. Daha sonra kızarması için tekrar yeni ayarda çalıştıralım ve bu sırada karnabaharları ters düz edelim.

6. Pişen karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis ederek tüketebilirsiniz. Elinize sağlık.

Afiyet olsun.