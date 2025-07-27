Yaz Bitmeden Günlük Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?
Yaz henüz bitmedi ama yavaş yavaş tatil modundan günlük rutine geçme zamanı geldi! Peki bu geçişi daha keyifli, pratik ve sağlıklı hale getirmenin bir yolu olsaydı? Bu testte günlük tempon ve alışkanlıklarına göre hayatına hangi yeniliği dahil etmen gerektiğini söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah uyanınca ilk ne yaparsın?
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2. Hangi kahvaltı senin tercihin?
3. Gün içinde en çok neye zaman ayırıyorsun?
4. Yaz deyince gözün en çok ne arıyor?
5. Pekii, yazın yemek yaparken en çok zorlandığın şey?
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6. Evin hangi köşesi şu sıralar favorin?
7. En son “Vay be, iyi ki yapmışım” dediğin şey neydi?
8. Reset'lenmek için genelde ne yaparsın?
9. Bu yaz kendine dair neyi keşfettin?
Rutinine sağlıklı ve lezzetli öğünler dahil et!
Rutinini sadeleştir!
Rutinine yaratıcılığını kat!
Rutinine konfor ve dinginlik kat!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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