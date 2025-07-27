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Yaz Bitmeden Günlük Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?

etiket Yaz Bitmeden Günlük Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 19:01

Yaz henüz bitmedi ama yavaş yavaş tatil modundan günlük rutine geçme zamanı geldi! Peki bu geçişi daha keyifli, pratik ve sağlıklı hale getirmenin bir yolu olsaydı? Bu testte günlük tempon ve alışkanlıklarına göre hayatına hangi yeniliği dahil etmen gerektiğini söylüyoruz. Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah uyanınca ilk ne yaparsın?

2. Hangi kahvaltı senin tercihin?

3. Gün içinde en çok neye zaman ayırıyorsun?

4. Yaz deyince gözün en çok ne arıyor?

5. Pekii, yazın yemek yaparken en çok zorlandığın şey?

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6. Evin hangi köşesi şu sıralar favorin?

7. En son “Vay be, iyi ki yapmışım” dediğin şey neydi?

8. Reset'lenmek için genelde ne yaparsın?

9. Bu yaz kendine dair neyi keşfettin?

Rutinine sağlıklı ve lezzetli öğünler dahil et!

Gününü planlarken enerjini toparlamak ve kendini iyi hissetmek için ihtiyacın olan tek şey sağlıklı ve lezzetli öğünler tüketmek! Bu yüzden dışarıdan sipariş vermek ya da ne yapsam diye kararsız kalmak yerine Philips Çift Hazneli Airfryer gibi mutfak dostu bir cihazla tek seferde iki yemeği aynı anda pişirebilir, zamandan kazandığın gibi formunu da koruyabilirsin.

Rutinini sadeleştir!

Her güne “Bunu nasıl yetiştireceğim?” sorusuyla başlıyorsun biliyoruz. Hatta sürekli işlerini yetiştirme telaşı içinde geçen günlerde kendine alan açmak neredeyse imkansız gibi görünebilir. Ama belki de ihtiyacın olan daha fazla çaba değil, daha akıllıca çözümlerdir. Rutinini sadeleştirerek her gününü daha keyifli hale getirmenin yolunu bulabilirsin.

Rutinine yaratıcılığını kat!

Sen sıradanlığa pek gelemeyenlerdensin. Yeni şeyler denemek ve kendi stilini ortaya koymak senin en büyük enerjin. Bu yüzden yaz bitmeden rutinine biraz daha “sen” eklemen gerektiğini düşünüyoruz. İster yepyeni tarifler dene ister sevdiğin bir hobiye zaman ayır. Böylelikle, yaratıcılığını günlük hayata taşıdığın her sıradan an bile unutulmaz olur.

Rutinine konfor ve dinginlik kat!

Sakin kalmak, kendini iyi hissetmek ve günün sonunda “Bugün güzel geçti.” diyebilmek…Asıl ihtiyacın olan bu! Rutinine fazlalıklardan arınmış, sade ama seni iyi hissettiren küçük aktiviteler eklemelisin. Bu bazen bir kitap okumak, bazen yeni bir yemek tarifi denemek bazen de sessiz bir köşede dinlenmek olabilir. Bu yaz, günlük temponu yavaşlatmak sana iyi gelecek!

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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