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Yaz Alışkanlıklarına Göre Beslenme Profilini Çıkarıyoruz!

etiket Yaz Alışkanlıklarına Göre Beslenme Profilini Çıkarıyoruz!

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 20:32

Yaz mevsimi geldiğinde hepimiz bir şekilde tatilin, güneşin ve serin içeceklerin büyüsüne kapılıyoruz. Peki, yaz alışkanlıkların beslenme tarzını nasıl şekillendiriyor, hiç merak ettin mi? Haydi, testimizi çöz ve yaz ruhunun seni hangi beslenme profiline götürdüğünü öğren!

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1. Hadi başlayalım! Yaz sabahlarını genelde nasıl geçirirsin?

2. Hangi yaz içeceği favorin?

3. Plajda vakit geçirirken atıştırmalığın ne olur peki?

4. Diyelim ki bir mangal partisine katıldın, tabağına ilk ne koyarsın?

4. Diyelim ki bir mangal partisine katıldın, tabağına ilk ne koyarsın?

5. Bize yaz akşamlarından bahset!

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6. Yazın sporla aran nasıl?

7. Dondurmasız olmaz! Favorini seçer misin?

8. En çok hangi öğünü önemsiyorsun?

9. Yazın kaç öğün yiyorsun genelde?

10. Evde yemek yapma oranın?

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11. Son olarak, su tüketimin nasıl?

11. Son olarak, su tüketimin nasıl?

Dengeli ve fit bir profile sahipsin!

Sen yazın gerçekten fit bir görünüm çiziyorsun. Avokadolu tostun, smoothie bowl’un, ter atmalı yürüyüşlerin ve içinden gelen sağlıklı tercihlerin seni zinde tutuyor. Beslenme senin için bir alışkanlık değil, tam anlamıyla bir yaşam biçimi olmuş. Dengeli, düzenli ve renkli tabaklar sana iyi geliyor. Tatlı krizlerini bile sağlıklı şeylerle geçirecek kadar kararlısın. Bu yaz da fitliğinle ışıldamaya devam!

Bol kafeinli, ayık bir profile sahipsin!

Senin beslenme alışkanlıkların daha çok kafein, estetik ve keyif üzerine kurulu. Sabah kahvesiz başlayamıyor, akşamları da kitap veya ekran başında minik kaçamaklarla günü tamamlıyorsun. Dışarıdan yemek sipariş etmek senin için bir keyif, ama yine de sunumuna özen gösteriyorsun. Yemek senin için zorunluluktan ziyade keyfi doyuran bir olay.

Aklına eseni yiyen, özgür bir profile sahipsin!

Senin için beslenme planı diye bir şey yok, canın ne isterse onu yiyorsun. Sıcak mı bastı? Hemen bir dondurma! Gece acıktın mı? Cips aç kapa! Bu biraz düzensiz olabilir ama sen spontane yaşamaktan keyif alıyorsun. Bu da yazı dilediğince yaşamak demek. Yine de su içmeyi ve biraz sebze görmeyi hatırlamakta fayda var!

Geleneksel bir profile sahipsin!

Geleneksel bir profile sahipsin!

Senin için yaz demek, domatesin, biberin, zeytinyağının coştuğu sofralar demek. Ev yemekleri, zeytinyağlılar ve serin cacıklar senin vazgeçilmezin. Yazın sıcak günlerinde bile tenceren kaynar, sofran dolu olur. Karpuz-peynir ikilisi senin ruh eşin! Geleneksel ama sağlıklı bir mutfak anlayışın var ve bu da seni yormadan doyuruyor. Ne diyelim, yaz sofralarının baş tacısın!

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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