Yaz Alışkanlıklarına Göre Beslenme Profilini Çıkarıyoruz!

Senin için beslenme planı diye bir şey yok, canın ne isterse onu yiyorsun. Sıcak mı bastı? Hemen bir dondurma! Gece acıktın mı? Cips aç kapa! Bu biraz düzensiz olabilir ama sen spontane yaşamaktan keyif alıyorsun. Bu da yazı dilediğince yaşamak demek. Yine de su içmeyi ve biraz sebze görmeyi hatırlamakta fayda var!