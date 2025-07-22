Yaz Alışkanlıklarına Göre Beslenme Profilini Çıkarıyoruz!
Yaz mevsimi geldiğinde hepimiz bir şekilde tatilin, güneşin ve serin içeceklerin büyüsüne kapılıyoruz. Peki, yaz alışkanlıkların beslenme tarzını nasıl şekillendiriyor, hiç merak ettin mi? Haydi, testimizi çöz ve yaz ruhunun seni hangi beslenme profiline götürdüğünü öğren!
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1. Hadi başlayalım! Yaz sabahlarını genelde nasıl geçirirsin?
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2. Hangi yaz içeceği favorin?
3. Plajda vakit geçirirken atıştırmalığın ne olur peki?
4. Diyelim ki bir mangal partisine katıldın, tabağına ilk ne koyarsın?
5. Bize yaz akşamlarından bahset!
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6. Yazın sporla aran nasıl?
7. Dondurmasız olmaz! Favorini seçer misin?
8. En çok hangi öğünü önemsiyorsun?
9. Yazın kaç öğün yiyorsun genelde?
10. Evde yemek yapma oranın?
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11. Son olarak, su tüketimin nasıl?
Dengeli ve fit bir profile sahipsin!
Bol kafeinli, ayık bir profile sahipsin!
Aklına eseni yiyen, özgür bir profile sahipsin!
Geleneksel bir profile sahipsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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