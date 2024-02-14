Yayıncı Adem Metan'ın Facianın Olduğu Madende Çektiği Video Tartışmaların Odağında: 'Kimin Sağlığı Bozulmuş!'

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün meydana gelen toprak kayması sonrası, yayıncı Adem Metan'ın 2022 yılında göçüğün meydana geldiği köyde çektiği video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Videonun içeriğinde köylü olduğu belirtilen kişilerin madenin hiç bir zararı olmadığını söylediği görülürken, siyanürün insan sağlığına zararı olmadığının vurgulandığı anlar yer aldı.