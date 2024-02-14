Yayıncı Adem Metan'ın Facianın Olduğu Madende Çektiği Video Tartışmaların Odağında: 'Kimin Sağlığı Bozulmuş!'
Yayıncı Adem Metan'ın Facianın Olduğu Madende Çektiği Video Tartışmaların Odağında: 'Kimin Sağlığı Bozulmuş!'
Erzincan'ın İliç ilçesinde dün meydana gelen toprak kayması sonrası, yayıncı Adem Metan'ın 2022 yılında göçüğün meydana geldiği köyde çektiği video sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Videonun içeriğinde köylü olduğu belirtilen kişilerin madenin hiç bir zararı olmadığını söylediği görülürken, siyanürün insan sağlığına zararı olmadığının vurgulandığı anlar yer aldı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde dün saat 14.30'da Çöpler Altın Madeni'nde (İliç Anagold Altın Madeni) meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçiye halen ulaşılamadı.
Göçüğün meydana geldiği bölgede 10 milyon metreküp atık toprağa karışırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı madeni atıkların Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin nehre bağlanan kolunun kapatıldığını açıkladı.
Sosyal medyada olayla ilgili tartışmalar sürerken yayıncı Adem Metan'ın 2022 yılında facianın gerçekleştiği madende ve İliç'te bulunan köyde çektiği video sosyal medyada gündem oldu.
Metan'ın YouTube hesabı üzerinden yayınlanan videonun açıklama kısmında, 'Türkiye gündeminde uzun süredir en çok tartışılan konulardan birisi olan Erzincan'daki altın madeni işletmesinde neler yaşandığını bölge halkıyla, maden işletmecileriyle ve köylülerle konuştuk. Yalanlar, gerçekler, konuşulan haberler hepsini bölgede yaşayan köylülere ve maden çalışanlarına sorduk onlar da tüm şeffaflığı ile süreci anlattılar.' ifadeleri yer alıyor.
Videoda altın madeni ile ilgili konuşma yapan kişilerin isimleri verilmezken, videonun açılışında konuşan ve köylü olduğu belirtilen bir kişinin "Nerede faydalanmayan varsa o diyor ki 'sağlığımız bozuldu', sen ona bir avuç bir şey at hemen onun sağlığı da yerine geliyor" diyerek, madenin insan sağlığına ve çevreye zararı olduğunu söyleyen kişileri hedef aldığı görülüyor.
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Videonun tamamında altın madeninin bölgeye ve ülkeye olan ekonomik faydasından bahsedilirken, bölgede yaşayan insanlarda hiç bir sağlık problemi olmadığı vurgulanıyor.
Dün meydana gelen maden faciasından bu yana sosyal medyada sıkça paylaşılan videoya çok sayıda tepki geldi.
Tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan yayıncı Adem Meten, video için herhangi bir para almadığını söyleyerek, 'Konuştuğum kişiler köylülerdi ve hala orada yaşıyorlar, dileyen aynı kişilerle görüşebilir. Hatta benim kendilerine yönlendirme yapıp yapmadığımı da sorabilirler. Ne desem ne yazsam bir anlam ifade etmeyecek ancak benim penceremden gerçekler bunlar. Hayat bazen ne yapmanızı bazen de ne yapmamanızı bizlere yaşayarak öğretiyor, mutlaka almam gereken dersler vardır. İyi niyetli eleştiren herkese de teşekkür ederim.' dedi.
Sosyal medyada Metan'a ve videoda yer alan 'köylü' olduğu belirtilen kişilerin açıklamalarına tepki yağdı. 👇
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