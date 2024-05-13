Yavru Karacayı Kurtarmak İçin Akarsuyla Cebelleşti: Kurtarma Operasyonu Kameralara Yansıdı

Artvin'in Borçka ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken dereye düştüğü düşünülen karaca yavrusu, belediye personeli tarafından kurtarıldı. Personelin hızlı akan suya rağmen yavru karacayı kucağına alıp çıkardığı anlar telefon kamerasına yansıdı.
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Artvin'in Borçka ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken dereye düştüğü düşünülen karaca yavrusu belediye personelleri tarafından fark edildi.
Nehirden çıkmak için çabalayan ama başarılı olamayan karacayı çıkarmak için debisi yüksek dereye giren Borçka Belediyesi çalışanlarından Serdar Korkmaz, yavru karacayı kucağına alarak sudan çıkardı.
Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.
Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.📹
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Belgesel tadında izledik 🤍
Türk insanı o suya düşse taşlar daha çabuk ölmesini sağlarım ama karaca , karaca bir başkadır . Narindir,kibardır Türk insanından daha iyi karaktere sahiptir... Devamını Gör
Helal olsun sana öz abim