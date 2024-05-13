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Yavru Karacayı Kurtarmak İçin Akarsuyla Cebelleşti: Kurtarma Operasyonu Kameralara Yansıdı

Yavru Karacayı Kurtarmak İçin Akarsuyla Cebelleşti: Kurtarma Operasyonu Kameralara Yansıdı

Artvin
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.05.2024 - 19:48

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Artvin'in Borçka  ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken dereye düştüğü düşünülen karaca yavrusu, belediye personeli tarafından kurtarıldı. Personelin hızlı akan suya rağmen yavru karacayı kucağına alıp çıkardığı anlar telefon kamerasına yansıdı. 

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Artvin'in Borçka ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken dereye düştüğü düşünülen karaca yavrusu belediye personelleri tarafından fark edildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde yırtıcı hayvanlardan kaçarken dereye düştüğü düşünülen karaca yavrusu belediye personelleri tarafından fark edildi.

Nehirden çıkmak için çabalayan ama başarılı olamayan karacayı çıkarmak için debisi yüksek dereye giren Borçka Belediyesi çalışanlarından Serdar Korkmaz, yavru karacayı kucağına alarak sudan çıkardı.

Nehirden çıkmak için çabalayan ama başarılı olamayan karacayı çıkarmak için debisi yüksek dereye giren Borçka Belediyesi çalışanlarından Serdar Korkmaz, yavru karacayı kucağına alarak sudan çıkardı.

Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.

Sudan çıkarılan yavru karaca tedavisi için Milli Parklar personeline teslim edildi.

Tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak olan yavru karacanın kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.📹

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Esra ARGİN

Belgesel tadında izledik 🤍

Friedrich Nietzsche

Türk insanı o suya düşse taşlar daha çabuk ölmesini sağlarım ama karaca , karaca bir başkadır . Narindir,kibardır Türk insanından daha iyi karaktere sahiptir... Devamını Gör

morbusmentis

Helal olsun sana öz abim