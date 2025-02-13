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Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.02.2025 - 16:50

Türkiye'nin birçok kesiminde kar yüzünü gösterdi. Şubat ayının gelmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı etkili oldu. Okullar, öğrencilerin hava muhalefetinden olumsuz etkilenmemesi için tatil edildi. İstanbul'da 11 Şubat günü il genelinde okullar tatil edilmişti. Peki kar tatili devam edecek mi, yarın okullar var mı?

İşte 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller...

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14 Şubat Hava Durumu

14 Şubat Hava Durumu

13 Şubat Perşembe günü yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili oldu. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. 14 Şubat kar tatili ise merak konusu oldu.

14 Şubat Cuma günü özellikle Doğu illerimizde kar bekleniyor. Güney Doğa Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı il ve ilçelerinde kar tatili yapılması bekleniyor.

Yarın (14 Şubat) Okul Var mı, Yok mu?

Yarın (14 Şubat) Okul Var mı, Yok mu?

13 Şubat Perşembe günü Elazığ, Nevşehir, Kırşehir, Bingöl, Kayseri, Karaman, Sivas, Malatya, Ordu, Amasya, Niğde, Adana, Kahramanmaraş, Yozgat ve Erzincan illerinde okullar tatil edildi.

Yarın kar yağışı etkili olan illerde tatil yapılması bekleniyor. Buna göre kar yağışı devam eden yukarıdaki illerde tatil ilan edilebilir.

14 Şubat Cuma Kar Tatili Olan İller

14 Şubat Cuma Kar Tatili Olan İller

14 Şubat Cuma günü okulların tatil olduğu iller teker teker açıklanıyor. Buna göre 14 Şubat Cuma günü, yarın Muş'ta okullar tatil edildi. 

Muş'taki okullar 14 Şubat Cuma günü kar nedeniyle tatil edildi. 

Yarın tatil olan iller haberimize eklenmeye devam edecektir...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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