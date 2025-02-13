Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?
Türkiye'nin birçok kesiminde kar yüzünü gösterdi. Şubat ayının gelmesiyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde kar yağışı etkili oldu. Okullar, öğrencilerin hava muhalefetinden olumsuz etkilenmemesi için tatil edildi. İstanbul'da 11 Şubat günü il genelinde okullar tatil edilmişti. Peki kar tatili devam edecek mi, yarın okullar var mı?
İşte 14 Şubat Cuma kar tatili olan iller...
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14 Şubat Hava Durumu
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Yarın (14 Şubat) Okul Var mı, Yok mu?
14 Şubat Cuma Kar Tatili Olan İller
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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