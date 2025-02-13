Yarın Okullar Tatil mi? 14 Şubat 2025 Kar Tatili Olan İller Hangileri?

13 Şubat Perşembe günü yurdumuzun birçok kesiminde kar yağışı etkili oldu. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime bir gün ara verilmişti. 14 Şubat kar tatili ise merak konusu oldu.

14 Şubat Cuma günü özellikle Doğu illerimizde kar bekleniyor. Güney Doğa Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı il ve ilçelerinde kar tatili yapılması bekleniyor.