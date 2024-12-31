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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2024 - 14:00

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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İlişki gibi ilişki!

İlişki gibi ilişki!
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Sürpriz sonlu.

Sürpriz sonlu.
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Takip etmeyenler için sınav isimlerini takip etmesi çok zor.

Takip etmeyenler için sınav isimlerini takip etmesi çok zor.
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İyi demiş!

İyi demiş!
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Leb demeden leblebiyi anlamış.

Leb demeden leblebiyi anlamış.
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Çok iyi!

Çok iyi!
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Öyle okumak istemiş.

Öyle okumak istemiş.
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Haftaya yine buralardayız!

Haftaya yine buralardayız!
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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